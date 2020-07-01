  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 23:11:05 -
Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde, aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada Derman H. ile Kadir H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise caddeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı