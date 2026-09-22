Zeytinburnu'nda yıkım sırasında bitişik dairenin yatak odası ve banyo duvarı yıkıldı

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın bitişiğindeki apartmanın 3'üncü katında bulunan dairenin, çalışma sırasında 21 Eylül'de yatak odasının, 22 Eylül'de de banyosunun duvarı yıkıldı. Olay, 22 Eylül'de saat 10.00 sıralarında Telsiz Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki apartmanın duvarı 21 Eylül'de çöktü. 22 Eylül'deki yıkım çalışmaları sırasında ise aynı dairenin yatak odası ve banyo duvarlarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde yatak odası duvarındaki boşluktan içeri ışık geldiğini fark eden aile, aşağıya inerek yıkım çalışmasını gerçekleştiren kişilerle tartıştı. Ailenin polis çağırarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

'Oğlumun canını 5 dakikayla kurtardık'

Ev sahibi Medine Ulaş, ilk hasarın yaşandığı gün evde olmadığını, haberi çocuklarından aldığını anlattı: "Çocuklar 'evi yıktılar' diye aradılar. Oğlumun canını 5 dakikayla kurtardık. Eve gelmem o kadar zordu ki neye uğradığımı şaşırdım." Ulaş, "Bu sabah da kalktığımızda öbür odanın duvarına girilmiş. Diğer duvar büyük ihtimalle dün çatladı, sonra bugünkü yıkımla beraber aşağı indi" ifadelerini kullandı.

Yatak odasındaki yıkımı ışıkla fark ettiklerini söyleyen Ulaş, yatağı çektiklerinde arkasında büyük bir alanın yıkıldığını gördüklerini aktardı. Aşağı inip ekibe "tekrar içeri girdiniz" dediğinde önce "Yok size öyle geliyor" yanıtını aldığını, tartışmanın ardından gelip bakan ekibin hasarı görünce tamir için tuğla getirip örmeye başladığını söyledi.

Ulaş, hasarın yatak odasıyla sınırlı kalmadığını, banyonun hava boşluğunun arka tarafındaki duvara da girildiğini belirtti: "Halen yıkım da devam ediyor. Hiçbir şekilde şu anda güvenli değil. Polisi aradık. Oğlum da karakolda şikayetçi olacak." Çocuk odası ve yatak odasındaki yatakların kırıldığını, üzerlerine moloz düştüğünü, komidinin paramparça olduğunu anlatan Ulaş, "Deprem vurup geçecekti. Belki binama bir zarar gelmeyecekti ama bunun yıktığı şekil depremden beter" dedi.

21 Eylül'de zabıtanın geldiğini ancak güvenlik şeridi çekilmediğini belirten Ulaş, "Normalde zabıtanın olması lazım. Güvenlik şeridi çekmesi lazım. Evimin güvenliğini sağlaması lazım. Hiçbir şekilde güvenlik yok. Benim çocuğum o gün altında kalabilirdi" diye konuştu.

'Bina başımıza çökecek, korkuyoruz'

Yıkımın 3'üncü gününde sarsıntıların sürdüğünü söyleyen Ulaş, "Güm güm halen ses geliyor. Şu anda sallanıyor" dedi. Binasının 10 yıllık olduğunu, eski bir bina olmadığını belirten Ulaş, arka tarafta da bir yıkım olduğunu, ekibin çok yanlış bir yıkım yaptığını öne sürdü.

"Bina başımıza çökecek, korkuyoruz" diyen Ulaş, yetkililerin bir an önce çare bulması gerektiğini, işe gideceği halde gitmediğini ve ailece evde olduklarını söyledi.