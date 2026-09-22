İnegöl’de 10 yaşındaki Kerim kayıp: Ailesinden yardım çağrısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 10 yaşındaki Kerim Demir’i bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Ailesi, çocuğu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesini istedi.
Saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir, tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu aramaya başladı. Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Aile, Kerim Demir’i gören veya yerini bilen kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.
Kerim'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.