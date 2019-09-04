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Zeytinburnu'nda okuldan hırsızlık

Bir okuldan 2 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:09
Zeytinburnu'nda okuldan hırsızlık

Zeytinburnu'nda, bir okuldan 2 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,18 Ağustos'ta, Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir okuldan dizüstü bilgisayar çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Okul ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonlarda, Murat V. (19) ile yaşı küçük 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat V. tutuklanırken, yaşı küçük 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzlerini peçeyle kapatan şüphelilerin okul içinde gezdikleri anlar yer alıyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:09
  1. Zeytinburnu
  2. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  3. Merkezefendi Mahallesi
  4. dizüstü bilgisayar

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