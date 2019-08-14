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Zeytinburnu’nda çarpışan gemiler gündüz görüntülendi

Zeytinburnu açıklarında bulunan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile Liberya bandıralı tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:22
Zeytinburnu’nda çarpışan gemiler gündüz görüntülendi

Zeytinburnu açıklarında bulunan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile Liberya bandıralı tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışan gemilerin gündüz görüntüsü ortaya çıktı.


Marmara Denizi Zeytinburnu Ahırkapı açıklarında saat 22.00 sıralarında Liberya bandıralı Doric Warrior adlı kuru yük gemisiyle, demir atmak olan yine Liberya bandıralı Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker gemisinin suyun üst kısmında kalan bölümünde yırtık meydana geldiği bildirilmişti. Çarpışmanın ardından sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti olay yerine sevk edilmiş ve müdahalede bulunmuştu.


Çarpışan gemilerin Boğaz geçişi için sıra beklediği ve römorkörlerin geri döndüğü belirtildi.


Kimsenin yaralanmadığı kazada gemilerin gündüz görüntüsü ortaya çıkarken, Doric Warrior adlı geminin yerinde olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:22
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