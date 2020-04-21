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Aktüel

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

2020-04-21 19:36:48 -
Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Kennedy Caddesi kenarındaki yeşillik alanda, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. O sırada sahilde geçen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek olay yerine acil sağlık ekipleri istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, daha sonra olay yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi morga kaldırılırken, olaya karışan diğer 3 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


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