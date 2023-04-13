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Yerel Zeytinburnu Belediyesi’nden Ücretsiz ‘Riskli Yapı Denetimi’ Hizmeti
Yerel

Zeytinburnu Belediyesi’nden Ücretsiz ‘Riskli Yapı Denetimi’ Hizmeti

Yeniakit Publisher
2023-04-13 21:56:00 -
Zeytinburnu Belediyesi’nden Ücretsiz ‘Riskli Yapı Denetimi’ Hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Zeytinburnu’ndaki riskli yapıların tespit hizmeti artık ücretsiz olarak yapılıyor.

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm gittikçe hızlanıyor. Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Bundan böyle Zeytinburnu’ndaki riskli yapıların tespiti ücretsiz olarak yapılacak. Bunun için, mülk sahiplerinin 3’te 2 çoğunluğu sağladıktan sonra, Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Danışma Ofisi’ne başvurmaları yeterli oluyor.

Zaman kazanmak için tüm süreci Zeytinburnu Belediyesi yürütüyor

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Enes Şen, “Hepimizin hayali daha güvenli evlerde oturmak. Bunun için çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Zeytinburnu’nda riskli yapı tespitini artık ücretsiz olarak yapıyoruz. Hak sahiplerinin 3’te 2 çoğunluğu sağlayıp bize başvurması yeterli oluyor. Maliyet, bürokrasi ve zaman kaybı yok.” dedi.

Binanız riskli çıkarsa ne olacak?

Yapılan tespit sonucunda binanın riskli çıkması durumunda, ilgili kanunun öngördüğü süre içinde tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceğini söylen Şen, “Yeni binanızı yaparken de yanınızdayız. Tüm belediyelere örnek olan Yeni İmar Plan Notu başta olmak üzere, hak sahiplerini bekleyen birçok avantaj ve teşviğimiz var. Vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi’mize gelerek bilgi alabilir, haklarını öğrenebilirler. Başvuruları bekliyoruz.” diye konuştu.
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