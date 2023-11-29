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Yerel Zeytinburnu açıklarında fırtınayla sürüklenen gemi karaya oturdu
Yerel

Zeytinburnu açıklarında fırtınayla sürüklenen gemi karaya oturdu

Yeniakit Publisher
2023-11-29 08:01:00 -

Zeytinburnu açıklarında demirleyen "Kadriye Ana" isimli yakıt gemisi, fırtına ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. İçerisinde 11 mürettebatın bulunduğu gemi, ekiplerin çalışmaları sonucu geleneksel varagele yöntemiyle kurtarıldı.

İstanbul’da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu. İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde 11 mürettebat mahsur kaldı.

Geleneksel varagele yöntemiyle 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan kurdukları ‘geleneksel varagele’ sistemiyle gemide bulunan 11 mürettebat kısa sürede kurtarıldı. Ekiplerin kurduğu düzenekle kurtarılan mürettebattan ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğü fırtına nedeniyle denizden iki römorkör ve nene hatun acil müdahale gemisini her türlü ihtimale karşı hazır bekletirken karada ise insan talisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtardı.
Geminin bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunduğu öğrenildi.

"Gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir"

Yaşanan olay sonrası valilik bünyesinden yapılan paylaşımda 11 mürettebatın kurtarıldığı ve geminin durumunun hava koşulları nezdinde inceleneceği belirtilirken, söz konusu açıklamada, "Sahil Güvenlik Komuta Merkezi’nden alınan bilgiye göre; içinde 600 ton petrol bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadriye Ana isimli gemi, gece 01.07’de Zeytinburnu Sahili bölgesinde karaya oturmuştur. Gemide bulunan 11 mürettebat; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yapılan ilk incelemede olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının meydana gelmediği tespit edilmiş olup gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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