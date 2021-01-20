  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Zeytin yaprağı koronavirüsü yok mu ediyor? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?
Sağlık

Zeytin yaprağı koronavirüsü yok mu ediyor? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Zeytin yaprağı çayı tarifi | Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel çalışmalarla ortaya kondu. TBMM çay ocaklarında da zeytin yaprağı çayının bulunuyor olması sebebiyle vatandaşlar zeytin yaprağı çayının faydalarını, nasıl hazırlandığını araştırmaya başladı. Peki, zeytin ağacı çayı nasıl yapılıyor? Zeytin yaprağı çayı tarifi | Zeytin yaprağı çayı faydaları

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:52:00 -
Zeytin yaprağı koronavirüsü yok mu ediyor? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından maske, mesafe ve hijyen çağrılarında bulunuldu. Ayrıca uzmanlar güçlü bağışıklık sisteminin hastalığa yakalanmamak için son derece önemli olduğunu kaydetti. Bu sebeple vatandaşlar havaların soğumasıyla bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarlara koşmaya başladı. Son olarak zeytin yaprağının koronavirüsü yok ettiği ortaya çıktı. Peki, zeytin yaprağı faydaları nelerdir?

Zeytin yaprağı koronavirüsü yok mu ediyor?

Zeytin yaprağında bulunan etken madde ‘Oleorupin’ üzerinde pek çok bilimsel çalışma yapılıyor. Söz konusu bu çalışmalarda Oleorupin’in koronavirüsü parçaladığı ortaya kondu. Japonya'da da benzer bir çalışmanın yapıldığı ve zeytin yaprağının güçlü bir antivirüs olduğu ifade ediliyor. Son dönemde aktarlarda zeytin yaprağının çok fazla talep gördüğü de gelen haberler arasında. Öte yandan TBMM çay ocaklarında zeytin yaprağı çayının menülere girdiği öğrenildi.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 5-6 adet zeytin yaprağı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • Küçük bir parça zencefil
  • Limon dilimi ya da mandalina dilimi
  • Sıcak su

Zeytin yaprağı, tarçın, zencefil, kabukları soyulmuş bir dilim mandalina ya da limonu bir bardağa koyun. Malzemelerin üzerine kaynattığınız suyu dökün. Çay 3-5 dakika demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Uzmanlar günde iki bardaktan fazla bitki çayı tüketiminin doğru olmadığını belirtiyor. Bu sebeple günde iki fincan zeytin yaprağı çayı içebilirsiniz.

Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?

Zeytin yaprağı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Anti bakteriyel özelliği olan bu çay vücuttan bakterileri temizliyor.

Sindirim sistemini rahatlatan çay mantar oluşumunu engelliyor.

Yüksek tansiyonu düşüren zeytin yaprağı kalp sağlığı için son derece yararlıdır.

Kronik yorgunluğa iyi gelen zeytin yaprağı erken yaşlanmayı önler.

Alerji tedavilerinde zeytin yaprağının yeri önemlidir.

Ateş düşürücü özelliğe sahip olan zeytin yaprağı kilo vermeye de yardım eder. 

Hamileler, emzirenler ve kronik hastalıkları bulunanların bu çayı tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor. Bilindiği gibi bilinçsizce tüketilen bitki çayları cciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle hamileler yanlış tüketilen bitki çayları düşüklere ve erken doğumlara sebep oluyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber
Gündem

Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nde sığıntı olan firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım" suçundan ..
Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi
Gündem

Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi

Muharrem Sarıkaya ile kalem salladıkları Habertürk'ün köşesi üzerinden tartışan Fatih Altaylı, verilen tüm cevaplara rağmen Sağlık Bakanlığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay