Zeytin yaprağı koronavirüsü yok mu ediyor? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından maske, mesafe ve hijyen çağrılarında bulunuldu. Ayrıca uzmanlar güçlü bağışıklık sisteminin hastalığa yakalanmamak için son derece önemli olduğunu kaydetti. Bu sebeple vatandaşlar havaların soğumasıyla bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarlara koşmaya başladı. Son olarak zeytin yaprağının koronavirüsü yok ettiği ortaya çıktı. Peki, zeytin yaprağı faydaları nelerdir?

Zeytin yaprağı koronavirüsü yok mu ediyor?

Zeytin yaprağında bulunan etken madde ‘Oleorupin’ üzerinde pek çok bilimsel çalışma yapılıyor. Söz konusu bu çalışmalarda Oleorupin’in koronavirüsü parçaladığı ortaya kondu. Japonya'da da benzer bir çalışmanın yapıldığı ve zeytin yaprağının güçlü bir antivirüs olduğu ifade ediliyor. Son dönemde aktarlarda zeytin yaprağının çok fazla talep gördüğü de gelen haberler arasında. Öte yandan TBMM çay ocaklarında zeytin yaprağı çayının menülere girdiği öğrenildi.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

5-6 adet zeytin yaprağı

1 adet çubuk tarçın

Küçük bir parça zencefil

Limon dilimi ya da mandalina dilimi

Sıcak su

Zeytin yaprağı, tarçın, zencefil, kabukları soyulmuş bir dilim mandalina ya da limonu bir bardağa koyun. Malzemelerin üzerine kaynattığınız suyu dökün. Çay 3-5 dakika demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Uzmanlar günde iki bardaktan fazla bitki çayı tüketiminin doğru olmadığını belirtiyor. Bu sebeple günde iki fincan zeytin yaprağı çayı içebilirsiniz.

Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?

Zeytin yaprağı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Anti bakteriyel özelliği olan bu çay vücuttan bakterileri temizliyor.

Sindirim sistemini rahatlatan çay mantar oluşumunu engelliyor.

Yüksek tansiyonu düşüren zeytin yaprağı kalp sağlığı için son derece yararlıdır.

Kronik yorgunluğa iyi gelen zeytin yaprağı erken yaşlanmayı önler.

Alerji tedavilerinde zeytin yaprağının yeri önemlidir.

Ateş düşürücü özelliğe sahip olan zeytin yaprağı kilo vermeye de yardım eder.

Hamileler, emzirenler ve kronik hastalıkları bulunanların bu çayı tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor. Bilindiği gibi bilinçsizce tüketilen bitki çayları cciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle hamileler yanlış tüketilen bitki çayları düşüklere ve erken doğumlara sebep oluyor.