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Tarım Zeytin sezonu başladı, Köşk Çayı siyaha büründü
Tarım

Zeytin sezonu başladı, Köşk Çayı siyaha büründü

Aydın'da zeytin hasat sezonunun başlaması ile birlikte Köşk Çayı'nın rengi değişti. Zeytinyağı hasat sezonunun başlaması ile birlikte zeytinyağı fabrikalarından bırakılan atıklar ciddi bir çevre sorunu olmaya başlarken, fabrikaların atık sularını dinlendirme çukurlarında bekletmek yerine direk dere yataklarına saldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 23:18:00 -
Zeytin sezonu başladı, Köşk Çayı siyaha büründü

Aydın’ın verimli tarım topraklarının sulandığı Büyük Menderes Nehri'ne su taşıyan Köşk Çayı zeytin hasat sezonun başlaması ile birlikte simsiyah akmaya başladı. Çayda oluşan kirlilik görenleri şaşırtırken, fabrika atıklarının hiçbir işlem yapılmadan direk akarsulara verilmesi sonucu oluşan manzara adeta pes dedirtti. Daha önceki yıllarda çevre felaketinin önlenmesi için zeytinyağı fabrikalarında zorunlu olarak kurulan dinlendirme çukurlarının kullanılmaması nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını belirten vatandaşlar yetkilileri göreve çağırarak suların ve çevrenin bu şekilde kirletilmesine 'dur' denilmesi gerektiğini belirttiler.

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