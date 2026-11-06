  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor Hem kolesterol hem de tansiyon kontrolü: Faydasıyla önüne geçin! Araştırmada bu besin öne çıktı Nar ekşisi mesaisi başladı! Bu mahallede yetişti: başka bölgelere tonlarca gönderiyor Avrupa ülkesi katılmayacak! Ukrayna ile Rusya savaşı: AB, Putin ile kimin görüşeceğine karar veremiyor Serie A takımları yine kapıya dayanacak! Peki son kararı ne oldu? İşte cevabı... Galatasaray'da sıcak gelişme: Oulai işi kiralamaya dönebilir: Bütün opsiyonlar açık Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

Avcılar’da, kentsel dönüşüm nedeniyle nüfus hareketliliği yaşandı. TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 452 bin 132 olan Avcılar’ın nüfusu, 2023’te 437 bin 221’e geriledi. İlçenin nüfusu 2024 yılında 440 bin 934, 2025 yılında ise 440 bin 663 olarak belirlendi. Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlköğretim Okulu'nun öğrenci sayısı 900’den 750’ye geriledi. Velilerden Erdem Duman, “Kentsel dönüşüm gerekli. Göçten dolayı insanlar çevre ilçelere gidiyor. Birkaç seneye döneceklerdir” dedi. Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, "Giden komşularımızın zaman içerisinde döneceklerine inanıyorum" dedi.

#1
Foto - Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

Hükümetin kentsel dönüşümü 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile desteklemesinin ardından Avcılar’da geçen yıl dönüşüm çalışmaları hız kazandı. İlçede boşaltılan, yıkılan ve yeniden yapımına başlanan bina sayısında önemli artış kaydedildi. Firuzköy, Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri dışındaki 7 mahallede yoğunlaşan çalışmalar nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi. Kentsel dönüşüm kapsamında evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşların yanı sıra yenilenen yapıların kiralarının yükselmesi de ilçedeki nüfus hareketliliğini etkiledi.

#2
Foto - Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

İLÇE NÜFUSU AZALDI: TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 452 bin 132 olan Avcılar’ın nüfusu, 2023’te 437 bin 221’e geriledi. İlçenin nüfusu 2024 yılında 440 bin 934, 2025 yılında ise 440 bin 663 olarak belirlendi. Bu yıla ilişkin veriler henüz açıklanmadı. İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki elektrik dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre de kentsel dönüşümün hızlanmasıyla birlikte Avcılar’daki abone sayısı düştü.

#3
Foto - Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

'KİRACILAR, YÜKSEK KİRALARI ÖDEYEMEDİKLERİ İÇİN DAHA UYGUN FİYATLI İLÇELERE GİDİYOR': Avcılar’da başta Merkez Mahallesi olmak üzere bazı mahallelerde yoğun kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğünü belirten İstanbul Emlakçılar Odası Avcılar Bölge Sorumlusu Arzu Kul, "Yüzlerce konut yıkıldı. Yıkılan binalardaki eski sabit kiracılar, piyasadaki yüksek kiraları ödeyemedikleri için daha uygun fiyatlı ilçelere gidiyor. İnşaat maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı dairelerini satıyor veya geçici olarak aile büyüklerinin yanına yerleşiyorlar. Okul düzeni bozulduktan sonra taşınma zorunlulukları oluyor. Mahallede bazlı okullarda da öğrenci sayısında düşüş yaşanıyor. Kentsel dönüşüme girmiş binaların yıkım için belli bir süreci var. Su, doğalgaz ve elektrik abonelikleri belli bir süre kesiliyor. Tabii mağdur oluyorlar. Eski kiracılarda taşınma kalıcı oluyor. Kiralar 40 bin lira olduğu için kalıcı bir taşınma yaşanıyor. Ama mülk sahipleri daha sonra gelebiliyor veya evlerini kiraya verebiliyor" dedi.

#4
Foto - Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

ÖĞRENCİ SAYISI 900’DEN 750’YE GERİLEDİ: Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı, çok sayıda sitenin yenilenmek üzere yıkıldığı Ambarlı Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulu’nda, geçmiş yıllarda 900’ü aşan öğrenci sayısı, evlerin boşaltılması ve ailelerin göç etmesi nedeniyle 750’ye kadar geriledi. İnönü İlkokulu’nda çocuğu bulunan velilerden Erhan Kaya, yeni yapılan binalarda daire sayısının daha fazla olacağını belirterek, "Birkaç yıla nüfus artar. Ekstra her binada fazladan 10 daire çıkar. Cami cemaati, okul, mahalle bayağı azaldı" diye konuştu.

#5
Foto - Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

Velilerden Erdem Duman da, "Kentsel dönüşüm gerekli. Göçten dolayı insanlar çevre ilçelere gidiyor. Birkaç seneye döneceklerdir" dedi. Toplam 10 bloktan oluşan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan Ambarlı Mahallesi’ndeki Armağan Sitesi’nde 2019 yılından bu yana oturan Uğur Altıgün ise, "Yeni oluşum site olacak. Alıştığımız bir çevremiz vardı. İnsanlar evlerini teslim ediyor. İnşallah daha güzel olacaktır" ifadelerini kullandı. Aynı sitede yaşayan Melike İrtürk de evlerinin yıkılacak olması nedeniyle üzgün olduğunu, yerine yeni ve sağlam daireler yapılacak olmasından dolayı ise mutlu olduğunu söyledi.

#6
Foto - Nüfus bakın neden giderek azalıyor: Avcılar’dan kaçış başladı

BU YILIN SONUNDA BİN 200 BİNANIN DÖNÜŞÜME GİRMESİ BEKLENİYOR: Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanan nüfus ve öğrenci sayısındaki düşüşün geçici olduğunu belirterek, “Yıkılan binadan yurttaşlarımız ayrılıp doğal olarak barınmak, çocuklarını okutmak için başka mahallelere, hatta başka ilçelere göç ediyor. Ama bu, biriken sorunların çözümü açısından kaçınılmaz bir sorun. Öncelikle önemli olan yaşam güvenliğini sağlamak. Allah korusun, geçen Maltepe’deki olayı gördünüz. Orada bir binanın çökmesi sonucu 5 yurttaşımız hayatını kaybetti. Yarın öbür gün böyle olasılıklarla karşılaşmamak için şimdiden bu dönüşümün önünü açacak, hızlandıracak, vatandaşlarımızın, komşularımızın can güvenliğini sağlamak için bu şekilde tedbir almak istiyoruz. Nüfus, öğrenci azalması geçici şeyler. Yeni projeler yapıldıkça hem burada oturan Avcılarlı hemşehrilerimizin hem de zamanında Beylikdüzü ve Bahçeşehir’e giden komşularımızın zaman içerisinde döneceklerine inanıyorum. Avcılar’da 2024’te 200 bina dönüşüme girmişti, 2025’te 800 bina. Bu sene dönüşüme giren bina sayısı 900’ü geçti. Sene sonunda da bin 200’ü geçeceğini düşünüyoruz. 2013-2023 yılları arasında 10 yılda ortalama 2 bin bina dönüşüme girmişken, biz bu sene 10 yılda yapılmış olanın yarısını 1 yılda yapmış oluyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!
Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud’u İçişleri Bakanlığında ağırladı. Gör..
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İfade vermek üzere savcılığa çağ..
Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Ekonomi

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yürütülen teknik çalışmanın bütçe görüşmelerinin hemen ardı..
Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’
Gündem

Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’

Doğu Akdeniz’de ve Ege’de yayılmacı politikalar izlemeye çalışan Yunanistan, yok olan bir nüfus gerçeğiyle karşı karşıya... Yunan basını, AB..
Ekrandaki zehir İhsaniye'de patladı: Bu alçak adalete hesap verecek! 3’ü kadın öğretmen 8 vatandaşı katletti
Gündem

Ekrandaki zehir İhsaniye'de patladı: Bu alçak adalete hesap verecek! 3’ü kadın öğretmen 8 vatandaşı katletti

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 3’ü kadın öğretmen 8 masum vatandaşı katleden vicdansız cani her yerde aranırken; toplumu cinnete sürük..
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tıbbi raporlar t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23