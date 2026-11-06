ABD'nin ilk Müslüman senatörünün 5 yıl önceki hutbe ve namaz görüntüleri

ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde Michigan eyaletinden Demokrat Parti adayı olarak yarışan Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak ABD siyasi tarihinde bir ilke imza attı.

Mısır kökenli Müslüman siyasetçinin seçim zaferinin ardından, COVID-19 salgını döneminde Detroit'teki bir camide kaydedildiği aktarılan görüntüler yeniden paylaşılmaya başlandı.

BEŞ YIL ÖNCE CAMİDE HUTBE VERİP NAMAZ KILDIRMIŞTI

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren videonun, El-Sayed'in yaklaşık beş yıl önce Michigan eyaletindeki Islamic Center of Detroit'te cuma hutbesi verdiği ve ardından cemaate namaz kıldırdığı anları gösterdiği belirtiliyor.

Siyaset dünyasında elde ettiği tarihi başarının ardından gündeme gelen görüntüler, El-Sayed'in Müslüman kimliğiyle geçmişteki faaliyetlerini yeniden dikkatlerin odağına taşıdı.

İSRAİL LOBİSİNİN MİLYONLARCA DOLARLIK KAMPANYASINI AŞTI

El-Sayed'in seçim zaferinde dikkat çeken gelişmelerden biri de İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) kendisine karşı yürüttüğü kampanya oldu.

El-Sayed, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada AIPAC'ın kendisini yenilgiye uğratmak amacıyla 42 milyon dolar harcadığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştiren ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğine karşı çıkan El-Sayed, seçim kampanyası boyunca Cumhuriyetçi siyasetçilerin dini kimliğini hedef alan açıklamalarıyla da karşılaştı.

ZAFER KONUŞMASINDA "ELHAMDÜLİLLAH" DEDİ

Seçim sonuçlarının ardından destekçilerinin karşısına çıkan El-Sayed, zafer konuşmasında İslami ifadeler kullanmasıyla da dikkat çekti.

Kampanya boyunca seçim sonucuna ilişkin sorulara "İnşallah" diyerek cevap verdiğini hatırlatan El-Sayed, zaferin ardından artık "Elhamdülillah" diyebileceklerini söyledi.

Müslüman kimliğini hedef alan eleştirilere de karşılık veren El-Sayed, Ocak ayında yemin ettikten sonra Başkan Donald Trump'ın kendisine senatör diye hitap edebileceğini belirtti.

DOKTORLUKTAN ABD SENATOSUNA UZANAN YOL

42 yaşındaki Abdul El-Sayed, siyasetçi kimliğinin yanı sıra doktor ve epidemiyolog olarak da tanınıyor.

Columbia Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören El-Sayed, akademik çalışmalarının ardından Detroit'te halk sağlığı alanında yöneticilik yaptı. Wayne County'de de sağlık hizmetlerinden sorumlu üst düzey görevlerde bulundu.

Michigan'daki seçim zaferiyle ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman olan El-Sayed'in Ocak 2027'de görevine başlaması bekleniyor.