SPK'dan binlerce yatırımcıyı ilgilendiren açıklama! Kapalı fonlar ne zaman açılacak?

Sermaye Piyasası Kurulu, 6 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla yatırım fonlarının yeniden işleme açılmasına ilişkin kamuoyunda ortaya çıkan bilgi kirliliğine dikkat çekti.

SPK, bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan bilgilerin yatırımcıları yanlış yönlendirebildiğini belirterek kapalı fonların yeniden işlem görmesine ilişkin izlenecek yolu açıkladı.

7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARI KAPATILMIŞTI

Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy Yönetimi şirketlerinin kurucusu olduğu, katılma payları TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım satımı durdurulmuştu.

Söz konusu karar yalnızca TEFAS işlemlerini değil, TEFAS dışındaki dağıtım kanallarını da kapsıyordu.

ÜÇ ŞİRKETİN FONLARINDA TASFİYE ÖNCELİĞİ

SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli bülteninde A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi bünyesindeki fonların tasfiye işlemlerine öncelik verileceği açıklanmıştı.

Yeni duyuruda, bu fonların tasfiye süreçlerinin tamamlanmasının ardından aynı şirketlerin tasfiye kapsamı dışında kalan ancak alım satıma kapatılmış diğer fonlarının yeniden işleme açılabileceği belirtildi.

FONLARIN AÇILMASI İÇİN ZİRAAT BANKASI DETAYI!

Açıklamada en dikkat çekici ayrıntılardan biri de başvuru süreci oldu.

A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi şirketlerinin kapalı fonlarını yeniden işleme açabilmek için öncelikle Ziraat Bankası'na başvurması gerekiyor.

Başvuruların Ziraat Bankası tarafından SPK'ya iletilmesinin ardından süreç Kurul nezdinde değerlendirilecek.

AÇILIŞ TARİHİNİ KİM BELİRLEYECEK?

SPK, fonların yeniden işleme açılmasının otomatik olarak gerçekleşmeyeceğini özellikle vurguladı.

Fonların hangi tarihte ve hangi alım satım koşullarıyla yeniden işlem göreceğine ilgili portföy yönetim şirketleri karar verecek.

Bu kararlarda fonların portföy yapısı, nakit ihtiyacını karşılama kapasitesi, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınacak.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI!

SPK'nın açıklaması, kapalı fonların tamamının aynı gün veya önceden belirlenmiş ortak bir tarihte yeniden işleme açılacağı anlamına gelmiyor.

Her fonun durumu, ilgili şirketin başvurusu ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına göre ayrı ayrı değerlendirilecek.

Dolayısıyla yatırımcıların fonların yeniden açılmasına ilişkin gelişmeleri ilgili portföy yönetim şirketlerinin ve SPK'nın resmî açıklamalarından takip etmesi önem taşıyor.