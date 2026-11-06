Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle

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Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında fondaş basının iki yüzlülüğünü kökten sarsan usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, dindar kesimin en ufak bir şüphede bile yanlışa asla sahip çıkmadığını vurgularken; sol-Kemalist medyanın usulsüzlüklere bulaşmış kendi adamlarını kurtarmak adına kırk dereden nasıl su getirdiğini tek tek ifşa etti.

Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, fondaş basının riyakarlığını sert ifadelerle ifşa ederek,"Milletin parası bol keseden denilirken ertesi günü Ekrem İmamoğlu için elli binden elli bin kova su getirip nasıl kurtarabiliriz diye algılar yapılmasın, mazeretler üretilmesin" sözleriyle algı operasyonlarını yerle bir etti.

"Dindar yanlış yapana sahip çıkmaz, solist-Kemalist medya ise yolsuza avukatlık yapar!"

İki soruşturmada da hukukun esas alınması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, "Dindar insanların içerisinde yüzde bir yanlış yapan vardır, hepimiz insanız ama sahip çıkma yoktur. Solcularda, Kemalistlerde ise hem yolsuzluk yüzde kırktır, ellidir... hem de örgütlü olarak onlar yolsuzluklarına sahip çıkarlar" diyerek fondaş medyanın yolsuzluğa kalkan olma hevesini milletin takdirine sundu.

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Yorumlar

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Eminönü meydanında gazze şehitleri için verdiğimiz para yardımı fonda çıktı yerine ulaşmamış ali bey bunuda kemalistlermi yaptı dersin

Ibrahim

Neden bu fon olayı bir kişinin üzerine yıkılmak isteniyor. Allah’dan hesap gününden korkuyorsanız diğer isimleri de açıklayın. Şu ahir zaman Müslümanları!!! nın haline bakın yazık çok yazık.
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