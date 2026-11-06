Afyonkarahisar'daki vahşetin failinden kan donduran itiraf: Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyordum!

Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan saldırgan Arif Sefa Özdemir'in ifadesine ulaşıldı.

Zanlı Özdemir, Afyonkarahisar Adliyesinde savcılığa verdiği ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını öne sürdü.

"YANLARINA GİDERKEN ALKOL ALIYORDUM"

Noman Toprak ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve olayın çıkış nedeni olarak bu meseleyi gösteren Özdemir; Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluşmasını şöyle anlattı:

"Bu kişilerin yanına giderken arabaya fişek aldım. Arabaya yaklaşık bir ay önce köylüm olan Mustafa A'dan aldığım ruhsatsız tüfeğimi de aldım. Bir yandan arabada alkol alıyordum. Petrolün yakınında bulunan tekel bayisinden sigara, alkol ve enerji içeceği aldım. Bu kişilerin yanına giderken alkol kullanmaya devam ettim. Yanlarına gittiğimde kardeşi Bekir, borcu nasıl ödeyeceğimi sordu. Kendisine bir ay önce banka havalesiyle 1000 avro attığımı ve 2 bin avro borcum kaldığını söyledim. Bekir ve Ahmet buna karşı çıkıp 'Bu şekilde ödeme olmaz' dedi. Bekir, 'Bununla ne konuşuyorsun? Babasının yanına gitsene' dedi. Bunun üzerine kendilerini öldürmeye karar verdim. Onları, tarla bahanesiyle ıssız bir alana götürmeye karar verdim."

Gittikleri yerde aralarında tekrar tartışma çıktığını, kendisine küfürler edildiğini ileri süren Arif Sefa Özdemir, "Cebimdeki üç fişeği tüfeğe bastım. Önce aracın şoför ve ön yolcu mahalline sürücü tarafından birer kez ateş ettim. Sonra arkadakine ateş ettim. Arkadaki kişinin ölmediğini ve elini cebine attığını fark edince silahı vardır düşüncesiyle aracın tarlaya bakan tarafına geçerek bir el daha ateş ettim." beyanında bulundu.

"BABAM TESLİM OLMAMI SÖYLEDİ"

İlk olayın ardından kaçış sürecini anlatan Özdemir, "Yolda babamı arayarak baba ben dayanamadım, sürekli küfür ettiler. Üçünü de öldürdüm' dedim. Babam teslim olmamı söyledi. Ben de kaçacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

"SİLAHI TUTMAYA YELTENİNCE ÖLDÜRDÜM"

Kıyır istikametinde seyrederken takip edilmemek için telefonunu attığını ve karşıdan gelen bir aracın önünü kestiğini belirten saldırgan Özdemir, şöyle devam etti:

"Aracımla önlerini keserek durumu anlattım. Üç kişi öldürdüğümü söyledim. Araçlarını almak istedim. Ben transit içerisinden fişeklerin bulunduğu kovayı almak isterken yaşlı olan erkek kişi silahın ucunu tuttu. Karısı da silahı tutmaya yeltenince geriye kaçarak birer el ateş ederek bu kişileri öldürdüm ve onların aracına binerek kaçtım. Yolda önüme bir araç çıktı, karşıdan gelen aracın çamurluğuna sürttüm. Karşı karşıya geldik. Araçtaki kişi koltukta bulunan silahı görüp polisi arayacağını söyleyince bir el ateş ettim ve bu kişiyi de öldürdüm. 10 dakika kadar sonra yolda bir tırla karşılaştık. Tırı sollamak isterken sürücünün beni fark etmemesi nedeniyle şarampole yuvarlanacakken tırın önüne geçtim. Frene basarak geri geçtim. Sonra tekrar önlerine geçerek aracımı tırın 300 metre kadar önüne park ederek üç el ya da daha fazla ateş ettim. Çünkü alkollü ve sinirliydim. Sonra yoluma devam ettim. Eskişehir istikametine gidecekken yanlış yola girdiğimi fark edince Kütahya'ya gitmeye karar verdim ve Afyonkarahisar'a doğru geldim."

"VİDEO KAYDI YAPTIĞINI ÖĞRENİNCE BİR EL ATEŞ ETTİM"

Kütahya'ya doğru seyrederken sağda durduğunu aracın arkasına kadın bir şoförün kullandığı arabanın yanaştığını anlatan Özdemir, "İlk başta bir şey yapmayacaktım. Ancak sonra arabayı değiştirmeye karar verdim. Kadın bir sürücü olması nedeniyle ilk başta silahsız indim ve kendisinden aracı vermesini istedim. Eline telefon alarak video kaydı yaptığını görünce tüfeği alarak bir el de ona ateş ettim. O araçla Kütahya yoluna devam ettim."

Ara yollardan devam ederken yeniden araç değiştirmeye karar verdiğini aktaran Arif Sefa Özdemir, şunları kaydetti:

"Karşıdan gelen aracın önünü kestim. Aracımın arıza yaptığını söyledim ve yardım istedim. Yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan inerek yanıma geldi. Ben kendisine suç işlediğimi ve araçlarını bana teslim etmelerini söyledim. Sonra sürücü mahalline yöneldim. Bu esnada elimde silah yoktu. 2-3 dakika konuşma yapıp sadece arabayı alacağımı söyledim. Şoföre de birilerini öldürdüğümü söyledim. Kapıyı açmalarını yoksa ateş edeceğimi söyledim. Telefonla polisi arıyorlardı. Korkutmak amaçlı 10'dan ve 5'ten geriye doğru saymaya başladım. Telefonu bırakmadığını görünce bir el öndekine, bir el arkadakine ateş ettim. İçinde ölü olduğu için bu aracı almadım."

YENİ SİLAH İÇİN PLAN KURMUŞ

Zanlı Özdemir, 1-2 kilometre ileride başka bir aracın önünü kestiğini dile getirerek, "Araç sahibi ve eşi araçtan indi. Durumu anlattım. Sonra tüfeği alarak üstlerine yürüdüm. Sadece araçlarını alacağımı söyledim. Kırmızı araçtan fişeklerin bulunduğu kovayı aldım. Sonra araçla yola devam ettim. Sarıcıoğlu istikametine doğru ilerledim. Gasbettiğim araç kartlı olduğu için belli bir kilometreyi geçince kendiliğinden durdu." ifadelerini kullandı.

Biraz ileride mantar toplayan kişileri gördüğünü ve onlardan zorla arabalarının anahtarını aldığını belirten Özdemir, bu araçla Seyitgazi istikametine devam ettiğini, ana yola çıktığında solda bir köy görmesi üzerine yeni bir silah edinmek için plan kurduğunu söyledi.

"BENİ ASKER SANMALARI HOŞUMA GİTTİ"

"Yolda bir aracı gördüm. Araç içerisindeki gençlere doğru yaklaştım. 'Gençler alkol mü içiyorsunuz' dedim. Onlar da 'hayır komutanım' dediler. Beni asker sanmaları hoşuma gitti, düzeltmedim. 'Biz burada birini arıyoruz' dedim, sıkıntılı bir araç olduğunu ve aracı teslim etmelerini söyledim. Aracı çalıştıramadım. Araç sahibi bana tarif ettikten sonra aracı alarak gittim."

"HAKKINDA ŞİKAYET VAR, ANKARA'DAN GELİYORUM"

Köye gidip muhtara "Hakkında şikayet var. Ben Ankara'dan geliyorum." dediğini, silahını istediğini, muhtarın sinirlendiğini ve kendisine vermediğini vurgulayan Özdemir, oradan ayrılınca yolda devriyeler görüp kaçtığını ve arabasının çamura saplandığını belirtti.

"ÜÇ KİŞİ HARİCİNDE DİĞERLERİYLE HUSUMETİM YOKTU"

Hava kararınca araç aramaya başladığını söyleyen zanlı, bulduğu son aracı kimseye görünmeden çaldığını, ana yola çıktığında ise yakalandığını söyledi.

Arif Sefa Özdemir, "Alkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Öldürdüğüm ilk üç kişi haricinde diğerleriyle bir husumetim yoktu. Kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyordum. Jandarma ekiplerine ateş etmedim. Jandarmanın nasıl yaralandığını bilmiyorum. Onları yaraladığımı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.