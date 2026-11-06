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Gündem Günaydın: AYM'ye gidiyoruz! CHP'nin hastalığını Yeni Parti'ye de bulaştırdılar!
Gündem

Günaydın: AYM'ye gidiyoruz! CHP'nin hastalığını Yeni Parti'ye de bulaştırdılar!

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Günaydın: AYM'ye gidiyoruz! CHP'nin hastalığını Yeni Parti'ye de bulaştırdılar!

CHP’deki her önemli yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıma hastalığı, CHP’den koparak kurulan Yeni Parti’ye de sirayet etti. Yeni Parti TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yeni Parti grubu olarak, kamuoyunda Fon Yasası olarak bilinen düzenlemeyi, önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Günaydın; şu ifadeleri kullandı: “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun”, 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 60 günlük yasal sürenin ilk bir haftasında iptal dilekçemizin hazırlığını bitirdik. Amacımız, yetersiz de olsa düzenlemeden yararlanacak olan hiçbir yurttaşımıza engel olmamak, buna karşılık başta PBLK (pay blokajı alt hesabı) mağdurları olmak üzere, hakkı-hukuku çiğnenen tüm yurttaşlarımızın haklarını savunmak ve alacaklarına kavuşmalarını sağlamaktır."

"Teknik olarak hazırlanan dilekçe, 3 gündür bu yönüyle uzmanlarımız tarafından inceleniyor, siyasi ve hukuki olarak son şekli veriliyor. Böylece tamamlanacak dilekçemizi, Yasa’nın Anayasa’ya aykırı hükümlerinin öncelikle yürürlüklerinin durdurulması ve her halûkârda iptali için, önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi’ne ileteceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

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