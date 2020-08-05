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Aktüel

Zeytin Dalı Bölgesinde faaliyet yürüten teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li teröristin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:28:00 -
Zeytin Dalı Bölgesinde faaliyet yürüten teröristler yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK/PYD'li teröristin yakalandığı bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.

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