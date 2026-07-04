'Lüks yatlara verilen ÖTV’siz akaryakıt, çiftçiye neden verilmiyor?'

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek ve gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla mazottan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) alınmaması gerektiğini belirtti.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan ÖTV’nin üretimi zorlaştırdığını ve tüketiciyi de olumsuz etkilediğini ifade etti. Dinç ayrıca, BM’nin Gazze Raporu ile soykırımın bir kez daha tescillendiğine vurgu yaptı.

“Gemi ve yatlara verilen ÖTV’siz akaryakıt, üretim yapan çiftçiye neden verilmiyor?”

Tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek ve gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla mazottan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) alınmaması gerektiğini belirten Dinç, “Tarım, yalnızca ekonomik bir faaliyet değil; gıda güvenliğimizin ve millî bağımsızlığın temelidir. Bu nedenle tarımsal üreticinin omzundaki yük, özellikle mazot gibi girdiler üzerinden yeniden değerlendirilmelidir. Bugün gemi ve yatlara ÖTV’siz akaryakıt veriliyorsa aynı destek, tarlada üretim yapan çiftçiye de verilmelidir. Çiftçinin kullandığı mazot, lüks değil; ekmeğin, üretimin ve bereketin yakıtıdır. Gemi ve yatlara ÖTV’siz akaryakıt veriliyorsa, aynı destek tarlada üretim yapan çiftçiye neden verilmiyor?” diye sordu.

“Tarımsal üretimde kullanılan mazotta ÖTV kaldırılmalıdır”

Artan maliyetlerin üretimi zorlaştırdığına ve tüketiciyi de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dinç, “Tarımsal üretimde kullanılan en önemli girdi maliyeti olan mazottan ÖTV alınmaması veya ciddi oranda düşürülmesi; üretimi teşvik edecek, gıda fiyatlarını dengeleyecek ve yüzde 30’larda seyreden enflasyonla mücadeleye önemli katkı sunacaktır. Devletin görevi; üreticiyi korumak, çiftçiyi ayakta tutmak ve milletin sofrasını güvence altına almaktır. Atılacak bu adım hem sosyal adaletin gereği hem de ekonomik sürdürülebilirliğin bir şartıdır. Nihayetinde şunu bilir ve şunu söyleriz; çiftçiyi güçlendiren her adım, milletin geleceğini daha güvenli kılar.” ifadelerini kullandı.

“Siyonist barbarlığı kâğıt üzerinde kalan kınamalar değil, fiilî yaptırımlar durdurur”

Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun yayımladığı son rapordaki ayrıntılara dikkat çeken Dinç, “Bu raporla birlikte siyonist yapının Gazze’de yürüttüğü soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği cürümler, uluslararası düzeyde bir kez daha tescillenmiştir. Ancak bu vahşetin uluslararası kuruluşlar aracılığıyla tescil edilmesi önemli olsa da tek başına yeterli değildir. Bugüne kadar caydırıcı hiçbir somut adım atılmadığı için bu katliam şebekesi suçlarına pervasızca devam etmektedir. Barbarlığı durdurabilecek şey, kâğıt üzerinde kalan kınamalar değil, fiilî yaptırımlardır. Tamamen dışa bağımlı bir konumda olan siyonist rejimi dize getirmenin yolu, onu uluslararası alanda mutlak bir tecrit altına almaktan geçer.” dedi.

“Siyonist elebaşlarının uluslararası mahkemelerde yargılanmaması insanlık adına büyük bir utançtır”

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına rağmen siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılanamamasına tepki gösteren Dinç, “Çocukları sistematik olarak katleden bu yapının Birleşmiş Milletler üyeliği derhal iptal edilmelidir. Tüm üye devletlerin bu rejimle gerçekleştirdiği silah anlaşmaları, askerî ortaklıklar ve ekonomik ilişkiler yasaklanmalı; bu yasağı ihlal eden ülkelere karşı yaptırımlar uygulanmalıdır. Gazze’de işlenen soykırım suçlarına dair tüm deliller ortadayken bu suçlardan sorumlu olan tüm siyonist elebaşlarının hâlâ uluslararası mahkemelerde yargılanmaması insanlık adına büyük bir utançtır. Küresel adaletin tecellisi, bu işgalci yapının uluslararası sistemden tamamen kazınması ve her alanda mutlak bir yalnızlığa itilmesiyle mümkündür.” şeklinde konuştu.

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