Sel vurdu ağaçlar devrildi! Şişli'de faciaya ramak kaldı
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Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine irfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.