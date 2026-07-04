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Gündem Sel vurdu ağaçlar devrildi! Şişli'de faciaya ramak kaldı
Gündem

Sel vurdu ağaçlar devrildi! Şişli'de faciaya ramak kaldı

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Sel vurdu ağaçlar devrildi! Şişli'de faciaya ramak kaldı

Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine irfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.

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