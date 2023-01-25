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Aktüel Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ceset bulundu
Aktüel

Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ceset bulundu

Bursa'da, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 21:03:00 -
Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ceset bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi.

Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemeler yaptı.

Kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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