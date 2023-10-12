Zeytin bahçelerini resmen komandolar koruyor!
Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerinden Balıkesir'deki Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri gece gündüz nöbet tutuyor.
Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerinden Balıkesir'deki Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri gece gündüz nöbet tutuyor.
Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı, yaklaşık 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde zeytin hasadının başlamasıyla jandarma da tedbirlerini artırdı.
Jandarma komandoları zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç durdurularak kontrol ediliyor.
Zeytinlikler yüksek kesimlerdeki bahçelere kurulan termal kameralarla gece gündüz izleniyor, havadan ve karadan kontroller yapılıyor.
Dron yardımıyla havadan izlenen zeytin bahçelerinde jandarma ekipleri ayrıca yaya devriye geziyor.
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Balıkesir'de 2022-2023 hasat sezonunda 4 ayda 61 zeytin hırsızlığı yaşanmış, gözaltına alınan 163 şüpheliden 24'ü tutuklanmıştı.