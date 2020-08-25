  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zeynep Kamil Hastanesinin sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
Aktüel

Zeynep Kamil Hastanesinin sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser: - "Kovid-19 salgını sebebiyle yaşanan değişimler ve tedbirler nedeniyle, Kızılay'a verilen kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşandığının yetkililer tarafından açıklanması, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş olan ameliyatların yaz döneminde yapılıyor olması, normal zamanlara göre kıyaslandığında ihtiyacın daha fazla arttığının belirtilmesi ve hastanemizin hizmet süreçlerinde de aksama olmaması amacıyla Kızılay ile iş birliği çalışmasının başlatılması hedeflenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:20:08 -
Zeynep Kamil Hastanesinin sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulunacak.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi sürecinde hastanelerinin birçok öncü hizmet ve projeleri aktif olarak yürüttüğünü aktardı.

Eser, bu hizmetlerden biri olan doğum sonu kanamaya bağlı anne ölümlerini azaltmak amacıyla yürüttükleri obstetrik kanama müdahale hizmetleri sayesinde hem hastanelerindeki hem de dış merkezdeki doğumlar sonrasında olabilen kanama olgularına hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edilerek, kanamaya bağlı çok ağır şok tablosunun ve müdahale edilmezse ölüm tehdidi gibi istenmeyen komplikasyonların önlendiğini ve hastaların güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Hastanelerinde yürütülen cerrahi operasyonlar ve özellikle obstetrik kanama müdahale hizmetlerinin içerisinde kan ve kan ürünlerinin yeterli olmasının hasta güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eser, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Kovid-19 salgını sebebiyle yaşanan değişimler ve tedbirler nedeniyle, Kızılay'a verilen kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşandığının yetkililer tarafından açıklanması, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş olan ameliyatların yaz döneminde yapılıyor olması, normal zamanlara göre kıyaslandığında ihtiyacın daha fazla arttığının belirtilmesi ve hastanemizin hizmet süreçlerinde de aksama olmaması amacıyla Kızılay ile iş birliği çalışmasının başlatılması hedeflenmiştir. Kızılay'ın, resmi internet sitesinden 'Kan Dostum, Biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et. İyilik Sensiz Olmaz' paylaşımını yapması ve kan bağışı seferberliğinin başlatılması bizlerin bu projeyi planlamasında önemli bir etken olmuştur."

- "Topluma örnek olacağını umuyoruz"

Doç. Dr. Eser, proje kapsamında, bizzat sağlık ekip üyelerinin katılımıyla kan bağışı seferberliğinde kurum olarak aktif yer almak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kan ve kan ürünlerinin stok süreçlerinin artırılmasında hastane olarak taşın altına elimizi koymak istiyoruz. Kadın hastalıkları, doğum ve çocuk alanında referans bir kurum, etkin ve tercih edilen bir hastane olmamız nedeniyle yapacağımız bu iş birliğinin kısa sürede birçok sağlık kurumunda yaygınlaşacağını ve topluma örnek olacağını umuyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı
Ekonomi

Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı

İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda yaklaşık 1.2 milyon ..
İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’
Gündem

İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’

CHP’ye yakın olan Ayşenur Arslan, FOX TV’den ayrılan algı uzmanı Fatih Portakal’ın kararına yıkıldı. Arslan istifayı, ‘bir kale daha düştü’ ..
Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Siyaset

Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!

Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı