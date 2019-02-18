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Zeynep İşman ‘yeni nesil anne’liği anlatacak

Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’ın konuşmacı olacağı ‘Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ etkinliği 22 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:55
Zeynep İşman ‘yeni nesil anne’liği anlatacak

Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’ın konuşmacı olacağı ‘Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ etkinliği 22 Şubat’ta gerçekleştirilecek.



Vestel’in ilkini 2016 yılında açtığı Kafe Vesto’lar anneleri, anne adaylarını ve ebeveynleri ilgilendirecek bir etkinlik dizisi başlattı. 9 Şubat’ta gunesanne.com bloğunun yazarı Güneş Ulus’la başlayan ‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’nin ikincisi 22 Şubat Cuma günü saat 16.00-17.00 arası Ebeveyn Koçu / İletişim Uzmanı ve Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam ediyor.



Yapılan duyuruya göre Zeynep İşman ‘Etkili anne-baba ne demek?, nasıl olunur?’ sorusunun yanıtını katılımcılarla paylaşacak. İşman,“Aile içinde gerçek sorunu ve görünen sorunu birbirinden ayırmayı, sorunlara yapıcı çözümler getirirken, çocuklarımızla ilişkimizi güçlendirmeyi, çatışmaları nasıl ele alacağımızı ve bunu yaparken ilişkilerimizi nasıl koruyacağımızı, saygı ve sevgi odaklı birey yetiştirme ve aile içi iletişim konularına değineceğiz” dedi.



Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman ise “İlkini 2016 yılında Beşiktaş mağazamızın içinde açtığımız Kafe Vesto’ların sayısı bugün 8’e yükseldi. Amacımız müşterilerimizi teknoloji ile daha yakınlaştırmaktı. Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri ile de Kafe Vesto keyfini ikiye katlamayı hedefliyoruz. İlkini 9 Şubat’ta Zorlu Center Kafe Vesto’da Güneş Ulus ile başlattığımız buluşmalar, 22 Şubat’ta Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam ediyor. İzmir Alsancak Kafe Vesto’da devam edecek bu buluşmaların ebeveynler için hem yararlı hem de keyifli olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:55
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