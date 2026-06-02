SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
iPhone'da reklam dönemi bitti: Artık her uygulama reklamsız olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apple, iOS 26 ile birlikte gelen “URL Filters” özelliği sayesinde reklam engelleyicilerin Safari sınırlarını aşmasını sağladı; artık uygulama içi reklamlar da kolayca filtrelenebilecek. Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 26, reklam engelleme konusunda önemli bir yeniliği beraberinde getiriyor. Lifehacker'dan Jake Peterson'un haberine göre, "URL Filters" (URL Filtreleri) adı verilen yeni özellik sayesinde reklam engelleyiciler artık yalnızca Safari'de değil, birçok uygulama içinde de reklamları engelleyebilecek.

REKLAM ENGELLEYİCİLERİN KAPSAMI GENİŞLİYOR: iPhone kullanıcıları uzun yıllardır Safari'de reklam engelleme özelliğinden faydalanabiliyordu. Ancak uygulama içindeki reklamları engellemek için VPN veya DNS tabanlı ek çözümler kullanmak gerekiyordu. iOS 26 ile gelen URL filtreleri, reklam engelleyici uygulamaların belirli URL'leri kendi filtre listelerine göre engellemesine imkan tanıyor. Böylece kullanıcılar üçüncü taraf uygulamalarda da daha az reklam görmeye başlayacak.

GİZLİLİK VE PERFORMANS AVANTAJI SAĞLIYOR: Yeni sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri de gizlilik tarafında ortaya çıkıyor. URL filtreleri kullanan reklam engelleyiciler, kullanıcıların internet trafiğini görmek zorunda kalmadan reklamları engelleyebiliyor. Bu sayede hem kişisel veriler korunuyor hem de reklam engelleme işlemi daha güvenli hale geliyor. Ayrıca sistem, tüm alan adlarını engellemek yerine tek tek URL'leri filtrelediği için internet sitelerinde yaşanan bozulma ve erişim sorunlarının da azalması bekleniyor.

HANGİ UYGULAMALARDA ÇALIŞACAK? Yeni özelliği kullanan ilk uygulamalardan biri olan Wipr 2'nin geliştiricisi tarafından sunulan "Filtr" eklentisi, Safari dışındaki uygulamalarda da reklamları engelleyebiliyor. Yapılan testlerde sistemin: -Google Chrome -Firefox Mobile -Haber uygulamaları -Spor uygulamaları -Bazı mobil oyunlar gibi birçok platformda reklamları başarıyla engellediği belirtildi.

APPLE'IN KENDİ REKLAMLARI DA ENGELLENEBİLİYOR: Kullanıcı deneyimlerine göre URL filtreleri, Apple News uygulamasında gösterilen bazı Apple reklamlarını da engelleyebiliyor. Bu durum, Apple ekosisteminde ilk kez şirketin kendi reklamlarının da üçüncü taraf bir reklam engelleyici tarafından filtrelenebilmesi açısından dikkat çekiyor.

YOUTUBE VE INSTAGRAM'DA ÇALIŞMIYOR: Buna karşın yeni sistemin önemli sınırlamaları bulunuyor. URL filtreleri, reklamlarını kendi altyapısı üzerinden sunan platformlarda etkili olamıyor. Bu nedenle: -YouTube -Instagram -Facebook -Reddit -LinkedIn gibi uygulamalarda reklamlar gösterilmeye devam ediyor.

İOS'TA REKLAM ENGELLEMEDEYENİ DÖNEM: iOS 26 ile birlikte gelen URL filtreleri, Apple ekosisteminde reklam engelleme deneyimini önemli ölçüde değiştirme potansiyeli taşıyor. Her ne kadar tüm uygulamalardaki reklamları ortadan kaldırmasa da, Safari dışındaki uygulamalara da ulaşabilmesi sayesinde iPhone kullanıcıları için şimdiye kadarki en kapsamlı reklam engelleme çözümlerinden biri olarak görülüyor.

