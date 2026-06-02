iPhone'da reklam dönemi bitti: Artık her uygulama reklamsız olacak
Apple, iOS 26 ile birlikte gelen “URL Filters” özelliği sayesinde reklam engelleyicilerin Safari sınırlarını aşmasını sağladı; artık uygulama içi reklamlar da kolayca filtrelenebilecek. Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 26, reklam engelleme konusunda önemli bir yeniliği beraberinde getiriyor. Lifehacker'dan Jake Peterson'un haberine göre, "URL Filters" (URL Filtreleri) adı verilen yeni özellik sayesinde reklam engelleyiciler artık yalnızca Safari'de değil, birçok uygulama içinde de reklamları engelleyebilecek.