A101 Kurban Bayramı verilerini açıkladı: O ürünlere talep patladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 milyon kullanıcıya ulaşan A101 Artı üzerinden elde edilen veriler, bayram döneminde yardımcı mutfak malzemeleri kategorisinin adet bazında 2 kattan fazla büyüdüğünü gösterdi. Buzdolabı poşeti de günlük en çok satan ilk 100 ürün arasına girerek et saklama ve mutfak hazırlığına yönelik talebin sürdüğüne işaret etti.

Verilere göre, bu yıl bayram alışverişi yaz sezonu ve açık hava ihtiyaçlarının da etkisiyle çeşitlendi. Mangal malzemeleri kategorisi yaklaşık 2,5 kat büyürken, sinek ve böcek ilaçları kategorisinde yaklaşık 3 kat artış kaydedildi.

Bayram ziyaretleri ve kalabalık sofralar da alışveriş sepetlerine yansıdı. Maden suyu satışları yaklaşık 1,3 kat, meyveli gazlı içecekler ve soğuk kahve satışları yaklaşık 1,5 kat, buzlu çay satışları ise yaklaşık 1,4 kat arttı. Türk kahvesi kategorisinde de yaklaşık 1,4 katlık yükseliş görüldü.

Online alışveriş kanalında ise en dikkat çekici hareketlilik derin dondurucu ürünlerinde yaşandı. Düdüklü tencere, Türk kahvesi makinesi, termos, oyuncak ve parfüm gibi ürünlerdeki artış da tüketicilerin ev hazırlığı, hediyeleşme ve mevsimsel ihtiyaçlarını birlikte değerlendirdiğini gösterdi.

"İKRAMLIK, İÇECEK, MANGAL VE AÇIK HAVA ÜRÜNLERİ BAYRAM SEPETİNDE DAHA GÖRÜNÜR HALE GELDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, bayram dönemlerinin tüketici ihtiyaçlarının net gözlemlenebildiği zaman dilimleri arasında bulunduğunu belirtti.

A101 Artı'nın yalnızca hangi ürünlerin tercih edildiğini değil, alışverişçi davranışlarının nasıl şekillendiğini de ortaya koyduğunu ifade eden Yıldız, "Bu yılın verileri, Kurban Bayramı'na özgü saklama ve mutfak hazırlığı ihtiyaçlarının güçlü şekilde devam ettiğini, buna ek olarak ikramlık, içecek, mangal ve açık hava ürünlerinin de bayram sepetinde daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, alışverişçilerin bayram hazırlıklarını ev, sofra, ziyaret ve mevsimsel ihtiyaçları birlikte düşünerek planladığını gösteriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

A101 olarak kampanyalarını ve ürün çeşitliliğini müşterilerin günlük yaşam ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: "A101 Artı'dan elde ettiğimiz iç görüler, alışverişçiyi daha iyi anlamamıza ve doğru ürünü doğru zamanda erişilebilir fiyatlarla sunmamıza katkı sağlıyor. Veriler, 2026 Kurban Bayramı alışverişinin temelinde saklama, mutfak hazırlığı ve misafir ağırlama ihtiyaçlarının yer aldığını, bunun yanında yaz sezonu, açık hava ve ikramlık ürünlerin de bayram sepetini genişlettiğini ortaya koydu. Böylece bayram alışverişi, geleneksel hazırlıkların yanı sıra mevsimsel ihtiyaçları da kapsayan çok kategorili bir yapıda gerçekleşti."