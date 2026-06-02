Tüm Türkiye Galatasaray'dan gelecek bu haberi bekliyordu ve...
Chelsea ve Aston Villa'nın da peşinde olduğu Bologna'nın 23 yaşındaki İngiliz yıldızı Jonathan Rowe için Galatasaray ile ilk resmi temaslar kuruldu.
Galatasaray, Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından Jonathan Rowe'u gündemine aldı. La Gazzetta dello Sport'un manşete taşıdığı iddiaya göre; Bologna forması giyen 23 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu için Galatasaray cephesiyle ilk resmi temaslar kurulmuş durumda.
Haber detayında, İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Chelsea ve Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'nın da İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için pusuda beklediği aktarıldı.
Rowe, Bologna formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımının hücum yollarındaki en etkili silahlarından biri oldu.
