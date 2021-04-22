Zeynep Demirel'den sonra Reha Özcan da Seksenler dizisine katıldı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi oyuncu kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel’i kadrosuna katan Seksenler dizisi bir sürpriz isimle daha anlaştı. Gelen bilgilere göre, Seksenler dizisine oyuncu Reha Özcan da dahil oldu.

Transfer ile ilgi konuşan dizinin yapımcı ve senaristi Birol Güven "Çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler'e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır " açıklamasında bulundu.