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Sıfır Atık Forumu’nun İkinci Gününde Şehirler, Gençlik ve Gıda Güvenliği Gündemi Öne Çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıfır Atık Forumu’nun İkinci Gününde Şehirler, Gençlik ve Gıda Güvenliği Gündemi Öne Çıktı

Sıfır atık hareketinin en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Sıfır Atık Forumu, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti.

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Foto - Sıfır Atık Forumu’nun İkinci Gününde Şehirler, Gençlik ve Gıda Güvenliği Gündemi Öne Çıktı

Kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forum kapsamında gün boyunca şehirlerin dönüşümdeki rolünden gençliğin iklim eylemindeki yerine, gıda kayıplarından döngüsel ekonomiye kadar birçok başlık ele alındı.

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Foto - Sıfır Atık Forumu’nun İkinci Gününde Şehirler, Gençlik ve Gıda Güvenliği Gündemi Öne Çıktı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da gün boyunca çeşitli oturumlara katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Foto - Sıfır Atık Forumu’nun İkinci Gününde Şehirler, Gençlik ve Gıda Güvenliği Gündemi Öne Çıktı

Forum’un ikinci gününde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu düzenlendi.

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Foto - Sıfır Atık Forumu’nun İkinci Gününde Şehirler, Gençlik ve Gıda Güvenliği Gündemi Öne Çıktı

Ayrıca panellerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmacı olarak yer aldı.

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