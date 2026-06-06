  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devrim Şahin 1 sezon ayrı kalabilir: Kritik karar: Bu bir şaka mı? Günün en acı haberi Diyarbakır'dan! Ölüler var Bu proje ses getirecek cinsten... Galatasaray Sangare'den çekilmedi: Hala adaylardan biri Akıllara durgunluk veren projede Limak Holding de var: Dağlar oyulacak, 2600 metre yüksekliğe su getirilecek Sıfır Atık Forumu’nun İkinci Gününde Şehirler, Gençlik ve Gıda Güvenliği Gündemi Öne Çıktı Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti! Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam' Suudi Abdullah Saleh Kamel'den İstanbul açıklaması Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber Elon Musk dünya tarihine geçti! Bunu başaran ilk insan!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!

ABD'li şarkıcı Dua Lipa'nın düğünü için, Sicilya'nın tarihi meydanının 3 gün boyunca kapatılması İtalyan halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

#1
Foto - Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!

Çıkardığı şarkılarla hit olan hem oyuncu hem de şarkıcı Sicilya'da üç gün sürecek düğün kutlamaları, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

#2
Foto - Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!

Çiftin kutlamalarına başladığı Sicilya'nın Palermo bölgesindeki bazı meydanlar ve sokaklar, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Düğün için Roma ve Londra'dan 50'den fazla korumanın getirildiği bildirildi.

#3
Foto - Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!

YEREL HALKI AYAĞA KALDIRDI Hafta sonu boyunca süren kutlamalar için Palermo şehrindeki meydanların barikatlarla kapatılmasına öfkelenen Sicilyalılar, ünlü yıldıza sert tepki gösterdi.

#4
Foto - Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!

"PALERMO KİRALIK DEĞİLDİR" Bu duruma tepki gösteren bölge sakinleri, meydanlara "Palermo kiralık değildir" ve "Bizim meydanımız sizin salonunuz değil" yazılı protesto afişleri astı. Polis ekipleri perşembe günü bu afişleri sökse de cuma sabahı tarihi duvarlarda yeni protesto grafitileri belirdi.

#5
Foto - Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!

İTALYANLARA SERVET ÖDEDİ Yerel kaynaklara göre Dua Lipa, meydanların kapatılması nedeniyle park sorunu yaşayan ve etkinliklerden etkilenen mahalle sakinlerine toplam 5 bin sterlin (yaklaşık 307 bin TL) ödeme yaptı. Söz konusu ödemenin, yaşanan aksaklıkların telafi edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit
Gündem

Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan milletin başına silah zoruyla, İstiklal Mahkemeleri eliyle geçirilen şapkanın günümüzdeki içler acısı halini ö..
Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti
Gündem

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

İş insanı Rahmi Koç'un iş ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin de bulunduğu bir hastane açılışında anlattığı sözde fıkra büyük tepki ç..
'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi!
Dünya

'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi!

Kazakistan yönetimi ülke genelinde Müslüman kadınlara karşı peçe yasağını uygulamaya sert adımlarla devam ediyor!
TikTok'ta rezaletin böylesi görülmedi! Canlı yayında dini nikah kıyarak kutsal değerleri ayaklar altına aldılar!
Sosyal Medya

TikTok'ta rezaletin böylesi görülmedi! Canlı yayında dini nikah kıyarak kutsal değerleri ayaklar altına aldılar!

Sosyal medya platformu TikTok, her geçen gün toplumun ahlaki ve dini değerlerini dinamitleyen yeni bir skandala daha ev sahipliği yapıyor. İ..
Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia
Gündem

Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia

Gazeteci Yılmaz Özdil, gündemdeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in havuzdaki ..
TOGG yapılıyor "yalan söylüyorsunuz" diyorlar! Bu zihniyete karşı çalışmak sabır gerektirir
Ekonomi

TOGG yapılıyor “yalan söylüyorsunuz” diyorlar! Bu zihniyete karşı çalışmak sabır gerektirir

Türkiye’nin menfaatine olan tüm projelere karşı karalama kampanyası yürüten muhaliflere tepki gösteren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu zihniy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23