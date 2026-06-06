Dünya yıldızının isteği İtalya'yı karıştırdı! Halk isyan bayrağını çekti!
ABD'li şarkıcı Dua Lipa'nın düğünü için, Sicilya'nın tarihi meydanının 3 gün boyunca kapatılması İtalyan halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
ABD'li şarkıcı Dua Lipa'nın düğünü için, Sicilya'nın tarihi meydanının 3 gün boyunca kapatılması İtalyan halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Çıkardığı şarkılarla hit olan hem oyuncu hem de şarkıcı Sicilya'da üç gün sürecek düğün kutlamaları, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.
Çiftin kutlamalarına başladığı Sicilya'nın Palermo bölgesindeki bazı meydanlar ve sokaklar, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Düğün için Roma ve Londra'dan 50'den fazla korumanın getirildiği bildirildi.
YEREL HALKI AYAĞA KALDIRDI Hafta sonu boyunca süren kutlamalar için Palermo şehrindeki meydanların barikatlarla kapatılmasına öfkelenen Sicilyalılar, ünlü yıldıza sert tepki gösterdi.
"PALERMO KİRALIK DEĞİLDİR" Bu duruma tepki gösteren bölge sakinleri, meydanlara "Palermo kiralık değildir" ve "Bizim meydanımız sizin salonunuz değil" yazılı protesto afişleri astı. Polis ekipleri perşembe günü bu afişleri sökse de cuma sabahı tarihi duvarlarda yeni protesto grafitileri belirdi.
İTALYANLARA SERVET ÖDEDİ Yerel kaynaklara göre Dua Lipa, meydanların kapatılması nedeniyle park sorunu yaşayan ve etkinliklerden etkilenen mahalle sakinlerine toplam 5 bin sterlin (yaklaşık 307 bin TL) ödeme yaptı. Söz konusu ödemenin, yaşanan aksaklıkların telafi edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
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