Devrim Şahin 1 sezon ayrı kalabilir: Kritik karar: Bu bir şaka mı?
Beşiktaş'ta fazla forma süresi bulamayan genç kanat oyuncusu Devrim Şahin'in ayrılma ihtimali doğdu... 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor.
Beşiktaş'ta fazla forma süresi bulamayan genç kanat oyuncusu Devrim Şahin'in ayrılma ihtimali doğdu... 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor.
Beşiktaş altyapısından çıkan Devrim Şahin, bu sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilmişti. Ancak 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025-2026 sezonunda sadece 4 Süper Lig maçında forma giydi. Toplamda 163 dakika oynadı. Kısıtlı sürede skor katkısında bulunamadı.
Yönetimin, 1.78 boyundaki futbolcunun tecrübe kazanması için kiralama seçeneğini düşündüğü öğrenildi. Beşiktaş, muhtemel tekliflerde maddi açıdan gerekli kolaylığı gösterecek. Ancak genç yeteneğin belirli bir sayıda maça çıkması istenecek. Bu süreçte oyuncunun gelişimi de takip edilecek.
Devrim'in Siyah-Beyazlı ekiple 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Kartal, içinde bulunduğumuz yaz döneminde hem sağ hem de sol kanat bölgesine takviyeler yapacak. Yani genç futbolcu kalırsa, yeni sezonda da fazla şans bulması beklenmiyor.
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