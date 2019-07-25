Zeydan Karalar’ın foyası ortaya çıkarıldı! ‘Bankamatik memurları 15 koduyla çıkartılmaz’

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Adana İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkartılan çalışanlara ilişkin, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Bilgi alma ile ilgili yasal hakkımız olmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda net bir cevap vermiyor. Bir defa burada kanuna uygun hareket etmiyorlar." diyen Öztürk, "Bize ulaşan bilgilere göre 28 Haziran'da 430, 19 Temmuz'da 300, 22 Temmuz'da da 500 çalışanı işten çıkarttılar." ifadelerini kullandı.

Bankamatik memurları işten nasıl çıkartılır?

Avukat Öztürk, CHP'li Karalar'ın, 'işten çıkarılanlar bankamatik memurlarıydı.' iddialarına dair şunları söyledi:

"İddia ettikleri gibi bir bankamatikçi sayısı yok ortada. Bu durum çıkışı 15 koduyla yapmalarından da belli. Eğer işten çıkarılan çalışanlar iddia ettikleri gibi işe gelmeden maaş alan kişiler olsa, onlar için 3 gün üst üste tutanak tutarsınız ve haklı fesih nedeni ile sözleşmeyi feshedersiniz. Dolayısıyla tazminat ödeme yükümlülüğünüz de ortadan kalkar. İşveren burada kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyerek kar da eder. Bunu da bütün hukukçular bilir."

'Toplu işten çıkartma kriterlerinde hukuksuzluk yapıldı'

İşten çıkartılan çalışanların işe dönüş davalarının devam ettiğini vurgulayan Öztürk şöyle konuştu:

"15 koduyla toplu işten çıkartmanın belli kriterleri var. Yargıtay'ın öngördüğü sıralamaya uymak gerekir. Önce fazla mesaileri keseceksiniz, emekliliği gelenleri öncelikli olarak çıkaracaksınız gibi birçok kural var. Bu kriterlere uyduktan sonra eğer işler hala aksatılmaya devam ediyorsa feshin son çare olması gibi bir ilkemiz bulunuyor. Bu ilkelere riayet edilmediğinden işten çıkarılan arkadaşlarımız için işe iade davaları açıyoruz. Bu davalar sonucunda işe iadeleri yeniden sağlanacak. Kazansalar bile idare onları yeniden işe almayabilir. Minimum 8 maaş tazminat ödeyerek mahkeme kararına karşı durabilirler."

'Esas amaçları söz verdikleri HDP ve İP'lilere kadro açmak'

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 5 bine yakın işçinin çıkarılacağını tahmin ettiklerini söyleyen Öztürk, "Bunların esas amacı söz verdikleri HDP ve İYİ Partililere kadro açmak." dedi.

"İşten çıkartılan çalışanlara birer mektup göndermişler. Mektupta 2017'de çıkan Büyükşehir Yasası'nı yazarak, 'Büyükşehir belediyelerinde personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz.' demişler. Bu kanun maddesine dayanarak Adana'da gider yüzde 32'ye ulaştı diyorlar. Bütçenin artan yüzde 2'si de bin 750 işçiye tekabül ediyor. Bu sebeple ilk etapta bin 750 kişiyi çıkaracaklarını söylüyorlar. Bu kanunun devamını okuduğunuzda diyor ki 'eğer personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşarsa bir sonraki bütçe yıllarında bu oran yüzde 30'un altına düşene kadar yeni işçi alımı yapılamaz.' İşte asıl sıkıntı da burada ortaya çıkıyor. İttifak yaptıkları İYİ Partililerle HDP'lilere söz verilmiş ama kimseyi işe alamıyorlar. Bu sebeple önce bu yüzde 2 fazlalığı çıkaracaklar. Ardından da işe almak istediği kaç kişi ise o kadroyu da boşaltmak için işçi çıkartmaya devam edecekler. Duyumlarımıza göre büyükşehire 3 bin civarında alım yapacaklar. Dolayısıyla yeni bütçe yılına girilmeden Bin 750 artı 3 bin yani 5 bine yakın işçiyi çıkartacaklarını tahmin ediyoruz. İşin kötü noktası da bu çıkışlar yapılırken gözettikleri kriterleri. Allah korkusu olan, abdestinde namazında, MHP'li ve AK Partili işçileri seçiyorlar. Alenen bu fişleme ile işçi çıkartıyorlar. Mesela 3 yıl önce emekli olan bir MHP'li arkadaşımıza sizi işten çıkartacağız diye mesaj göndermişler. Adamın emekli olduğundan haberleri yok ama bu mesajın gönderilmesinin tek sebebi kişinin MHP'li listesinde yer alması."

'Çıkartılanların yüzde 90'ında 15 kodunu kullandılar'

Tazminat kurnazlığı

"Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çıkarılan işçilerin bir kısmı 22 koduyla bir grubu 15 koduyla bir grubu da 04 kodu ile çıkarılıyor. Çıkarılan işçilerin yüzde 90'a yakını 15 koduyla çıkarılıyor. 15 kodu toplu işten çıkarma anlamına geliyor. Bazı arkadaşlar kodlarla kanun maddelerini karıştırıyorlar. Bunlar İş Kanunu Maddeleri değil işten çıkış kodları. 22 kodu diğere nedenlere dayanarak işten çıkarma anlamına geliyor. Mesela kimi işçilerin Zeydan Karalar'a küfür ettiğini öne sürüyorlar. Bazılarını CHP'nin arabalarına PKK yazmakla suçluyorlar. Kimileri için işe gelip gitmiyor, bankamatikçiydi diyorlar. 22 kodu ile işten çıkarılanların arasında bankamatikçi olduğu iddia edilen kişi sayısı yüzde 1 civarında. Bu grubun büyük çoğunluğu Zeydan Karalar'a sosyal medyadan hakaret eden kişilerden oluşuyor. 04 kodu da gerekçe göstermeksizin işten çıkarma anlamına geliyor. Bu kodla çıkarılan işçiler tamamının sözleşmesi keyfi olarak feshedilir. Bu kodu 6 ay kıdemini doldurmayan işçilere uyguluyorlar. Çünkü çalışan 6 ayını doldurmadığı zaman kıdem ya da ihbar tazminatına henüz hak kazanmamış oluyor. Bu işçilere zaten bir tazminat ödemeyecekleri için neden belirtmemek adına 04 koduyla çıkarıyorlar."