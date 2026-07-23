Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali'nin açılışı yapıldı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali, düzenlenen törenle açıldı. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali'nin açılış töreni yoğun bir katılımla yapıldı. Akaretler'de bulunan BJK Plaza C Blok'taki açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve divan kurulu üyeleriyle davetliler katıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Ürkmezgil, çok mutlu bir günde bir araya geldiklerini belirtti. Ürkmezgil, "Çok şükür ki yıllardan beri bütün Beşiktaşlıların istediği, arzu ettiği, yapamadığımız, belki de yapmaya fırsat bulamadığımız bu lokali yapmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hepimize burada çok güzel günleri, çok güzel maçları izlemeyi Allah nasip eder. Allah bana bu güzelliği nasip etti. Bu benim için şu anda tabii ki çok kıymetli ama inşallah güzel günlerimiz olur. Bu yerin biliyorsunuz ki anlamı çok büyüktür. Burada Beşiktaş’ın merhum Süleyman Seba’nın, yönetimin bulunduğu yer, bulunduğu bina, bulunduğu kat. Dolayısıyla oranın anlamı, burayla ilgili olan idealimde çok daha önemli bir yer tutuyor. İdealim neydi? İdealim camiayı bizim zamanlarımızda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde bir camia olmanın gücü, kudreti içerisinde o günlere geri dönebilmenin önemli bir ayağıydı. İnşallah müzemizin açılışında da tekrar bir araya geleceğiz. Hepiniz güzel günleri burada geçirin. Beşiktaş’ımız ilk bu akşamdan galibiyetle başlayıp, güzel bir mutlulukla başlayıp bundan sonra devamında da burası inşallah tarihi bir gün olarak da aklımızda kalsın" diye konuştu.