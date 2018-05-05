Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zeybekci'den S&P'nin not kararına tepki

Bakan Zeybekci, S&P'nin not kararı için, "Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım" dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
Zeybekci'den S&P'nin not kararına tepki

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Temel atma ve açılış törenleri için Denizli'ye gelen Zeybekci buradaki konuşmasında, Türkiye'nin tüm derecelendirme kuruluşlarının tahmininin üzerinde büyüme rakamları yakaladığını, geçen yıl yatırım teşvik belgelerinin rakamsal olarak yüzde 82 arttığını, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle proje bazlı destekleri de verdiklerini söyledi.

Ekonomik performansta etkili diğer bir kriter olan ihracatta ise nisan ayı itibarıyla 161,5 milyar dolara yaklaştıklarını anlatan Zeybekci, şöyle konuştu:

"2018 yılı ilk çeyreğiyle ilgili büyüme rakamları yine tahminleri aşacak. Yine belki ikinci, üçüncü defa revizelere neden olacak. 'Yüzde 7 artı', yani yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılı ilk çeyrek gerçekleşecek ve ihracat da her ay rekor kırarak 170 milyar doların üzerine çıkacak. Bu Standard&Poor's'un nedense biraz acelesi var. 2015 yılı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum. Aylar sonra yapacağı değerlendirme ve açıklamayı seçim öncesi yapmak gibi bir acelesi vardı. Burada bunların iyi niyetini aramak, Türkiye'yle ilgili nedense pozitiflikleri görmemek...

Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının bu kadar yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pazartesi günü sabahın köründe Türkiye'nin notunu düşürmekle ilgili adım atanlar da bunlardır. Türkiye her şeye, bütün bu negatifliklere, her türlü kasta rağmen göreceksiniz barış ve huzur içinde, özel sektör kamu iş birliğiyle, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemleriyle her alanda ve sektörde birlikte olacak."

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
  1. Denizli
  2. Standard&Poor's
  3. Nihat Zeybekci
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da gözaltına alınan işçi iade edildi!
    1. Yunanistan'da gözaltına alınan işçi..
    2. Baş dönmesinin 5 nedeni
    3. Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı
    4. Kunduz istilasına başkan öyle bir..
    5. Sivasspor'dan çok sert..
    6. Bademcik taşlarından kurtulmak için...
    7. Türkiye özlemi çeken Osmanlı torunları
    8. Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok..
    9. HDP, Demirtaş'ın adaylığı için başvurdu
    10. A vitamininin vücuda 5 etkisi
    11. Gözaltına alınan belediye işçisi..
    12. Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı
    13. İttifakın adını Haberal koymuştu..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanan yeni..
    15. Filistinliler Ramazan hazırlığına..
    16. Dünyanın en tuhaf yasağı: Renkli..
    17. Yılın transfer bombası! Antoine..
    18. Romalı yıldızdan "Galatasaray" itirafı
    19. AK Parti mitinginde ittifak pozları
    20. Türkiye ile Irak arasında Mutabakat..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...