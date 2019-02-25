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Zeybekci, heyelan bölgesinde

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, toprak kaymasından zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:39
Zeybekci, heyelan bölgesinde

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, toprak kaymasından zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Konunun üzerinde hassasiyetle durulduğunu belirten Zeybekci, mağduriyetlerin devlet tarafından en hızlı şekilde giderileceğini bildirdi.


AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, toprak kayması nedeniyle 20’den fazla evin can güvenliği nedeniyle boşaltıldığı Bornova’ya bağlı Eğridere Mahallesi’ne giderek incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Zeybekci, vatandaşlarla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini ileten Zeybekci, can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.


Vatandaşların mağduriyetinin en hızlı şekilde giderileceğini, kaymanın yaşandığı alanın çevresinde yeni bir toprak hareketi oluşabileceği ihtimalinin incelendiğini aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:


"AFAD, kaymakamlık, valilik konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Emin olun ki devlet bunu en hızlı şekilde çözer. Devlet afetlerden sonra şehirler yaptı; Van’ı, Simav’ı, Dinar’ı, heyelan bölgelerindeki köyleri yeniden inşa etti. Gerekli çalışma tamamlandıktan sonra evleri yıkılan vatandaşlarımızın evleri mutlaka yapılır, çok hızlı çalışılarak çözüm getirilir. Evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımız ilk etapta bir yere taşınacaklar, devletten kira yardımı alacaklar, hayvanları için de bir yer mutlaka yapılacak. Buradaki hafriyatla, yüksek yapılaşmayla, doğal dengenin bozulmasıyla ilgili de araştırma yapılıyordur."


Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen, bölgeye ilişkin imarın halen belediyede beklediğini ve binaların ruhsatsız olduğunu, kaymanın bölgedeki hafriyat sonrası gerçekleştiğini öğrenen Zeybekci, "Bu bölge 3-4 katlı yapılaşmaya, yoğun yapılaşmaya müsait değil. Zemini sağlam değil. Bir kardeşiniz olarak uyarıyorum. İmarla ilgili düzenlemenin yapılması lazım. Köy evi, yüksek olmayan yapılaşma problem yaratmaz, yüksek ve yoğun yapılaşmaya izin verilmemesi gerekir” diye konuştu.



Sporcularla buluştu


Öte yandan, Tarım Spor Kulübü’nün organizasyonunda güreşçilerle Bayraklı’da bir araya gelen Zeybekci, çocukluğunda çevre köylerdeki yağlı güreş müsabakalarını izlemek için saatlerce yürüdüklerini aktardı.


Sporla büyümelerinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağına vurgu yapan Zeybekci, İzmir’e yönelik projeleri arasında 25 bin nüfus yoğunluğuna bir spor salonu, 50 bin nüfus yoğunluğuna ise bir yüzme havuzu yer aldığını bildirerek şöyle konuştu:


"200 spor salonu yapacağız; ayrıca çocuklarımızı spora yönelten amatör kulüplerimiz başta, tüm kulüplerimizi de destekleyeceğiz. Atatürk Stadı’nın bulunduğu yere, altında her türlü spor branşlarının yapılabildiği, en modern şekilde donatılmış Atatürk Olimpiyat Stadı’nı, ayrıca Türkiye’nin ilk veledromunu yapacağız. Belediyenin bunları yapması zor değil. İzmir, şampiyonların çıktığı bir şehir olacak. Hayalimiz bu."


İzmir’de 1 Nisan’dan itibaren bir seferberlik başlatarak destan yazacaklarını aktaran Zeybekci, kanalizasyon, ulaşım, trafik, altyapı, çöplerin doğaya atılması, yeşil alan eksikliği gibi şehre yakışmayan sorunların hızla gündemden kaldırılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:39
  1. doğa

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