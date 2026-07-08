Sosyal medyada popüler oldu! Bu insanlar neden buzdolabına tuvalet kağıdı koyuyor?

Bu yöntemin çıkış noktası tuvalet kağıdının emici yapısı. Rulo, dolap içindeki fazla nemin bir bölümünü çekerek yoğuşmayı azaltıyor. Nem azaldığında özellikle sebze ve meyvelerde çürüme süreci bir miktar yavaşlıyor. Ancak bu yöntem tek başına mucize çözüm değil. Dolapta bozulmuş gıda varsa, kapaklı saklama kabı kullanılmıyorsa ya da sebzeler yanlış bölmede tutuluyorsa tuvalet kağıdı kokuyu kalıcı olarak önleyemez.