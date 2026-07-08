Sosyal medyada popüler oldu! Bu insanlar neden buzdolabına tuvalet kağıdı koyuyor?
İlk bakışta tuhaf görünüyor ama buzdolabına tuvalet kağıdı koyanların amacı sanıldığından farklı. Sosyal medyada gündem olan yöntemin sebebi bakın neymiş!
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İlk bakışta tuhaf görünüyor ama buzdolabına tuvalet kağıdı koyanların amacı sanıldığından farklı. Sosyal medyada gündem olan yöntemin sebebi bakın neymiş!
Buzdolabında oluşan ağır koku ve sebzelerdeki hızlı yumuşama, çoğu zaman içeride biriken nemden kaynaklanıyor. Son dönemde bu soruna karşı sosyal medyada ilginç bir yöntem öne çıktı. Pek çok kişi bu soruna karşı buzdolabına bir rulo tuvalet kağıdı koymaya başladı.
Bu yöntemin çıkış noktası tuvalet kağıdının emici yapısı. Rulo, dolap içindeki fazla nemin bir bölümünü çekerek yoğuşmayı azaltıyor. Nem azaldığında özellikle sebze ve meyvelerde çürüme süreci bir miktar yavaşlıyor. Ancak bu yöntem tek başına mucize çözüm değil. Dolapta bozulmuş gıda varsa, kapaklı saklama kabı kullanılmıyorsa ya da sebzeler yanlış bölmede tutuluyorsa tuvalet kağıdı kokuyu kalıcı olarak önleyemez.
Buzdolabına konulacak tuvalet kağıdının mutlaka temiz ve kullanılmamış olması gerekiyor. Nemlenen rulo uzun süre dolapta tutulmamalı, belirli aralıklarla yenisiyle değiştirilmeli. Aksi halde nemi çekmesi beklenen ürün, hijyen açısından sorunlu hale gelir. Bu nedenle yöntem denenirse kısa süreli ve kontrollü uygulanması daha doğru olacaktır.
Kötü kokuyu azaltmak için karbonat, aktif karbon ya da silika jel keseleri daha pratik seçenekler arasında yer alıyor. Karbonat küçük bir kap içinde dolaba konulabilir, aktif karbon ise kokuyu oluşturan parçacıkları tutmaya yardımcı oluyor.
Daha ferah bir koku isteyenler, kısa süreli olarak vanilya özü damlatılmış pamuk da kullanabilir. Ancak hiçbir yöntem, bozulmuş gıdanın kokusunu yok etmez.
Meyve ve sebzeleri uygun çekmecelerde saklamak, hava akışını kapatacak şekilde dolabı doldurmamak ve dökülen yiyecekleri bekletmeden temizlemek daha kalıcı sonuç verir.
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