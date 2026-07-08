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Spor Kasımpaşa, Ayberk Karapo ile anlaştı
Spor

Kasımpaşa, Ayberk Karapo ile anlaştı

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Kasımpaşa, Ayberk Karapo ile anlaştı

Kasımpaşa, Manisa FK forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı’nda görev alan Ayberk Karapo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Ayberk Karapo ile güçlendirdi.

 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ayberk Karapo'nun, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

 

Kasımpaşa'nın açıklamasında, "Ayberk'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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