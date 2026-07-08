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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile bir araya geldi

36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü.

 

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi"

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