Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile bir araya geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi"
Gündem
Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor