Yandaş Can’cık açtı ağzını yumdu gözünü! ‘CHP kitlesi faşist bağnaz ve gericidir’

Her fırsatta "demokrasi", "özgürlük" ve "hoşgörü" maskesi arkasına saklanan, ancak kendilerinden olmayana tahammül edemeyen CHP zihniyeti, kendi mahallesinin içindeki isimleri yemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP yönetimine ve kitlesine yönelik eleştirilerde bulunan gazeteci Can Ataklı, yine aynı kitle tarafından sert bir boykot kampanyasına maruz kaldı.

Uğradığı aforoz karşısında çılgına dönen Ataklı, kendi youtube kanalında yayınladığı videoda, yıllarca savunduğu ve suyundan beslendiği CHP kitlesine zehir zemberek sözler sarf etti.

Yıllardır dindar insanlara ve muhafazakar camiaya yönelik "gerici" iftiraları atan zihniyetin aslında tam olarak kendileri olduğunu itiraf eden Ataklı, uğradığı linç karşısında adeta isyan bayrağını açtı.

CHP kitlesinin gerçek yüzünü yeni gördüğünü söyleyen Ataklı, şu ifadelerle kendi mahallesini bombaladı:

"Faşistler, gericiler, bağnazlar, gerikafalılar... Ben CHP kitlesinin bu kadar faşist, bu kadar demokrasiden uzak, bu kadar eleştiriye, farklı fikre, özgürlüğe karşı olduğunu bilmiyordum."

"Fena halde şapa oturacaklar!"

CHP’li seçmenin ve trollerin linç kültürüyle beslendiğini, farklı hiçbir sese kulak vermediğini belirten Ataklı, bu bağnaz yapının yakın zamanda büyük bir hüsrana uğrayacağını sözlerine ekledi.

Karşı karşıya kaldığı zihniyeti tanımlarken kelimeleri seçmekte zorlanan Ataklı, itiraflarına şöyle devam etti:

"Faşist, tutucu ve gerici bir zihniyet. Fena halde şapa oturacaklarını, onu da söyleyeyim."

Bir kez daha gözler önüne serildi

Yıllarca AK Parti hükümetini ve mütedeyyin insanları "baskıcılıkla" suçlayan laikçi azınlığın, en ufak bir fikir ayrılığında kendi yandaşlarını bile nasıl tek kalemde sildiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Can Ataklı’nın bu feryadı, CHP mahallesindeki "demokrasi" tiyatrosunun ve tahammülsüzlüğün ne boyutlara ulaştığını kanıtlar nitelikte.