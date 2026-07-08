  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yol 40 dakika kilitli kaldı! Trafiği polis değil kobra durdurdu Trump NATO Ankara Zirvesi’nde konuştu: Türkiye F-35'leri satın alacak Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı Le Pen istinaf mahkemesine güveniyor! Cumhurbaşkanlığına resmen aday oldu NATO Zirvesi'nin sürpriz konuğu: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geldi Dünya Mısır teknik direktörünü konuşuyor: Siyonist provokatöre haddini bildirdi Milletvekili Hatipoğlu’ndan NATO yorumu Dünya diplomasisinin kalbi Külliye'de atıyor 12. Yargı Paketi, İBAN mağduriyetini bitirecek İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk' Millî müfredat sömürgeciliğin prangalarını kırıyor! İğfal edilmiş zihinler direniyor
Gündem Yandaş Can’cık açtı ağzını yumdu gözünü! ‘CHP kitlesi faşist bağnaz ve gericidir’
Gündem

Yandaş Can’cık açtı ağzını yumdu gözünü! ‘CHP kitlesi faşist bağnaz ve gericidir’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

CHP yandaşı Can Ataklı, kendisine boykot uygulayan kitlesine "Faşistler, gericiler, bağnazlar, geri kafalılar." ifadeleriyle ateş püskürdü.

Her fırsatta "demokrasi", "özgürlük" ve "hoşgörü" maskesi arkasına saklanan, ancak kendilerinden olmayana tahammül edemeyen CHP zihniyeti, kendi mahallesinin içindeki isimleri yemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP yönetimine ve kitlesine yönelik eleştirilerde bulunan gazeteci Can Ataklı, yine aynı kitle tarafından sert bir boykot kampanyasına maruz kaldı.

Uğradığı aforoz karşısında çılgına dönen Ataklı, kendi youtube kanalında yayınladığı videoda, yıllarca savunduğu ve suyundan beslendiği CHP kitlesine zehir zemberek sözler sarf etti.

 

Yıllardır dindar insanlara ve muhafazakar camiaya yönelik "gerici" iftiraları atan zihniyetin aslında tam olarak kendileri olduğunu itiraf eden Ataklı, uğradığı linç karşısında adeta isyan bayrağını açtı.

CHP kitlesinin gerçek yüzünü yeni gördüğünü söyleyen Ataklı, şu ifadelerle kendi mahallesini bombaladı:

"Faşistler, gericiler, bağnazlar, gerikafalılar... Ben CHP kitlesinin bu kadar faşist, bu kadar demokrasiden uzak, bu kadar eleştiriye, farklı fikre, özgürlüğe karşı olduğunu bilmiyordum."

 

"Fena halde şapa oturacaklar!"

CHP’li seçmenin ve trollerin linç kültürüyle beslendiğini, farklı hiçbir sese kulak vermediğini belirten Ataklı, bu bağnaz yapının yakın zamanda büyük bir hüsrana uğrayacağını sözlerine ekledi.

Karşı karşıya kaldığı zihniyeti tanımlarken kelimeleri seçmekte zorlanan Ataklı, itiraflarına şöyle devam etti:

"Faşist, tutucu ve gerici bir zihniyet. Fena halde şapa oturacaklarını, onu da söyleyeyim."

 

Bir kez daha gözler önüne serildi

Yıllarca AK Parti hükümetini ve mütedeyyin insanları "baskıcılıkla" suçlayan laikçi azınlığın, en ufak bir fikir ayrılığında kendi yandaşlarını bile nasıl tek kalemde sildiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Can Ataklı’nın bu feryadı, CHP mahallesindeki "demokrasi" tiyatrosunun ve tahammülsüzlüğün ne boyutlara ulaştığını kanıtlar nitelikte.

CHP’nin gölge tarım bakanıydı! Çiftliğinin 'hastalıktan ari sertifikası' iptal edildi
CHP’nin gölge tarım bakanıydı! Çiftliğinin 'hastalıktan ari sertifikası' iptal edildi

Tarım

CHP’nin gölge tarım bakanıydı! Çiftliğinin 'hastalıktan ari sertifikası' iptal edildi

CHP’li başkan hem yolu yapmıyor hem cezayı basıyor! Yaptığın ‘adil’ mi senin?
CHP’li başkan hem yolu yapmıyor hem cezayı basıyor! Yaptığın ‘adil’ mi senin?

Siyaset

CHP’li başkan hem yolu yapmıyor hem cezayı basıyor! Yaptığın ‘adil’ mi senin?

CHP’li Başkan vekilinin 15 Temmuz hazımsızlığı! "Anmak içimden gelmiyor!"
CHP’li Başkan vekilinin 15 Temmuz hazımsızlığı! “Anmak içimden gelmiyor!”

Gündem

CHP’li Başkan vekilinin 15 Temmuz hazımsızlığı! “Anmak içimden gelmiyor!”

Ne parti kurabiliyor ne de CHP'den ayrılabiliyor! Özel hiç gibi
Ne parti kurabiliyor ne de CHP'den ayrılabiliyor! Özel hiç gibi

Gündem

Ne parti kurabiliyor ne de CHP'den ayrılabiliyor! Özel hiç gibi

Milletin meclisine boykot! CHP'den hizmeti kilitleme girişimi
Milletin meclisine boykot! CHP'den hizmeti kilitleme girişimi

Gündem

Milletin meclisine boykot! CHP'den hizmeti kilitleme girişimi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23