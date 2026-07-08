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NATO için geldiği Ankara'yı gezdi

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AA Giriş Tarihi:

NATO için geldiği Ankara'yı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti.

#1
Foto - NATO için geldiği Ankara'yı gezdi

Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

#2
Foto - NATO için geldiği Ankara'yı gezdi

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

#3
Foto - NATO için geldiği Ankara'yı gezdi

Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

#4
Foto - NATO için geldiği Ankara'yı gezdi

Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

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