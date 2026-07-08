Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu!

Orta Doğu'yu kana bulayan emperyalist güç ABD, Hürmüz Boğazı'nda suları bir kez daha bulandırmak amacıyla gece yarısı kalleş bir saldırıya imza attı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı savaş uçakları ve insansız hava araçları, İran'ın güneyindeki kıyı şeritlerini ve askeri noktaları bombaladı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı ilk bilgilere göre, Buşehr ve Benderabbas kentlerini hedef alan bu alçak saldırılarda İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 vatan evladı şehit düştü.