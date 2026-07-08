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Gündem Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu!
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Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu!

Orta Doğu'yu kana bulayan emperyalist güç ABD, Hürmüz Boğazı'nda suları bir kez daha bulandırmak amacıyla gece yarısı kalleş bir saldırıya imza attı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı savaş uçakları ve insansız hava araçları, İran'ın güneyindeki kıyı şeritlerini ve askeri noktaları bombaladı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı ilk bilgilere göre, Buşehr ve Benderabbas kentlerini hedef alan bu alçak saldırılarda İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 vatan evladı şehit düştü.

ABD’nin, İran’ın güney bölgelerine yönelik başlattığı saldırılarda İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 8 askerin öldüğü belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD’nin İran’ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti.

Ölen askerlerin İran Ordusu Hava ve Deniz kuvvetlerine mensup oldukları ifade edildi.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırılar düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı. 

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