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Gündem Küresel haydut, İran'a Türkiye'den tehditler savurdu: Bu akşam ağır vuracağız
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Küresel haydut, İran'a Türkiye'den tehditler savurdu: Bu akşam ağır vuracağız

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Küresel haydut, İran'a Türkiye'den tehditler savurdu: Bu akşam ağır vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna Lideri Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından İran'ı tehdit etti. Trump, "İran'ı bu akşam çok sert vuracağız' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İran ile ateşkesin bittiğini duyuran Trump, "Bu akşam İran'ı çok sert vuracağız" dedi.

 

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ateşkes bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. "demişti.

TRUMP, ZELENSKİ İLE BİR ARAYA GELDİ

36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir araya geldi.

 

"BU AKŞAM BÜYÜK İHTİMALLE İRAN'I VURACAĞIZ"

Trump, "Bu akşam da büyük ihtimalle İran'ı vuracağız. Yapacaksam büyük ihtimal uyaracağım. İran'ın nükleersizleştirmek üzerine çalışıyoruz. Bir görüşme yapacağız. Benim umudum rejim değişimi değil. 47 yıldır Ortadoğu'nun kabadayıları ancak değiller. Biz onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz." dedi.

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Reis izin vermez.Hele bizim ülkede iken asla buna izin vermez.Halkın sesini Reis duymazlıktan gelmez.ABD dersini verir.
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