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Yaşam Koşarak geldi, herkes şaşırdı! Malatya'da şüpheli çanta paniği
Yaşam

Koşarak geldi, herkes şaşırdı! Malatya'da şüpheli çanta paniği

Yeniakit Publisher
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Malatya’da otobüs durağında unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünyeyle patlatılmak üzere olan çantanın sahibi son anda koşarak olay yerine geldi.

Malatya’da otobüs durağında bırakılan çanta paniğe neden oldu.

 

Olay, önceki gün, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) karşısındaki otobüs durağında meydana geldi. Duraktaki sahipsiz çantayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem alıp, yolu trafiğe kapattı. Çanta, incelemelerin ardından fünyeyle patlatılmak üzereyken, sahibi koşarak geldi. Ekipler, inceleme ve gerekli kontrollerin ardından çantayı sahibine teslim etti.

 

Eşiyle İstanbul’dan geldiğini söyleyen kişinin çantasına koştuğu anlar, cep telefonuyla görüntüledi.

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