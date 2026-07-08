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Gündem Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu! Eşkıya Ekrem’e soruşturma
Gündem

Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu! Eşkıya Ekrem’e soruşturma

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Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu! Eşkıya Ekrem’e soruşturma

Yolsuzluktan yargılandığı duruşmada savunma yapmak için kürsüye çıkıp “Ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim diyerek’ mahkeme heyetine tehditler savuran Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Neriman

Anladığı dilden konuşmadıkça şımarıklıkta,şov yapmakta,iftirada,yalanda ,hakaret etmekte devam ederler iyi olmuş haddini bilsin.
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