İBB davasında 6 tahliye: Aralarında İnan Güney de var
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Ekrem İmamoğlu'nun tehditleri nedeniyle gergin geçen İBB Davası'nda 6 tahliye kararı çıktı. Savcının 3 isim için tahliye istediği duruşmada mahkeme Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel'in tahliyesine karar verdi.
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının İmamoğlu’nun tehditleri nedeniyle gergin geçen 64’üncü celsesinde 6 tahliye kararı çıktı.
İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarıldığı duruşmada mütalaa veren duruşma savcısı, 3 ismin tahliyesini talep etmişti.
6 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme, ara kararında görevinden uzaklaştırılan eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 17 Ağustos’a ertelendi.
Toplam tahliye sayısı 57’ye yükselirken kalan tutuklu sayısı 53 oldu.
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