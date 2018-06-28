Zeybekci: ABD’nin kararları bizi bağlamaz

Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin bakanlıkta düzenlenen basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin, müttefiklerinden İran’dan yaptıkları petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmaları isteğine, “ABD Dış Ticaret Bakanlığının aldığı kararlar bizi bağlamaz. Biz Türkiye’nin menfaatleri dışında hiçbir menfaati tanımayız. Orada Birleşmiş Milletler’in almış olduğu kararlar, yaptırımlar varsa bizi bağlar” dedi.