ZES, 81 ilde elektrikli araç şarj istasyonuyla hizmet veriyor

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan olan Zorlu Energy Solutions (ZES), 420'den fazla lokasyonda toplam 81 şehirde elektrikli araç şarj istasyonuyla hizmet veriyor.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, 710'dan fazla araca aynı anda hizmet veren ZES, elde ettiği pazar payıyla sektördeki liderliğini de koruyor.

Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle "geleceğin enerji şirketi" olma yolunda ilerleyen Zorlu Enerji, 2018'de kurduğu ZES markası ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de araç şarj istasyonları açmaya devam ediyor.

Son yatırımlarla birlikte, 81 şehirde ZES'e ait elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunurken, 420'den fazla lokasyona ve 710 soket sayısına ulaşılmış durumda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, ZES markasıyla elektrikli otomobil pazarını yakından takip etiklerini ve bu araçların Türkiye'deki artışıyla birlikte, şarj istasyonu konusunda gerekli yatırımları yaptıklarını bildirdi.

Son yatırımlarla 81 ilin tamamını kapsayarak Türkiye'nin elektrikli otomobil altyapısını hazırladıklarını belirten Ak, şunları kaydetti:



"Böylece tüm ülkemizdeki elektrikli otomobil sürücülerine kesintisiz sürüş keyfi sağlıyoruz. Ayrıca, enerji sektörü, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve otomasyon kulvarında hızla ilerlerken iklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini de hızla benimseyerek hayata geçiriyor. Bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık, artık elektrikli otomobilleri ülkemizde daha yoğun bir şekilde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."