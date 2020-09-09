Zerzevan Kalesi'ne 5 milyon turist hedefi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "2025'te Zerzevan Kalesi'nde yerli ve yabancı 5 milyon turist hedefliyoruz. 5 milyon turisti buraya getirebilirsek, Diyarbakır ve Mardin'in turizm ekonomisine çok ciddi katkı sunmuş oluruz." dedi.

Vali Karaloğlu, Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim alanı olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'de incelemede bulundu.

Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan kaledeki kazılar hakkında bilgi alan Karaloğlu, kalenin Roma imparatorluğunun doğudaki kalesi olması bakımından önem taşıdığını kaydetti.

Kalenin tarihinin Asurlular'a kadar gittiğini görmenin mümkün olduğunu anlatan Karaloğlu, kalede bugüne kadar en iyi korunmuş Mitras Tapınağı'nın bulunmasının kaleyi dünya gündemine taşıdığını aktardı.

- "Geçen yıl 450 bin ziyaretçi geldi"

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonundan "Altın Elma" ödülünün Zerzevan Kalesi'nde yapılan çalışmalar nedeniyle Diyarbakır'a verildiğini anımsatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bazı dünya kuruluşları belgesel çekimlerinde ve dergilerde kaleye yer verdi. Bu gelişmeler Zerzevan Kalesi'ni hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde tutacak. Geçen yıl kaleye 450 bin ziyaretçi geldi. 2020 hedefimiz 1 milyon ziyaretçiydi ancak pandemi dolayısıyla bunu gerçekleştiremedik. Dünya da turizm hareketleri sıfırlandı, buna rağmen 120 bin ziyaretçisi var. 2025 yılından Zerzevan Kalesi'nde yerli ve yabancı 5 milyon turist hedefliyoruz. 5 milyon turisti buraya getirebilirsek Diyarbakır ve Mardin'in turizm ekonomisine çok ciddi katkı sunmuş oluruz."

- Kalede gökyüzü gözlem şenliği yapılacak

Karaloğlu, kalenin gökyüzü gözlem merkezi olarak da kullanıldığını, Mithras Tapınağı'nın gökyüzü gözlemlerinin yapıldığı yer olduğunu kaydetti.

Amatör gökyüzü gözlemi yapan birçok grubun kaleye geldiğini aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'la kalede gökyüzü gözlem şenliği yapacağız. Antalya Saklıkent'te yapılanın benzerini ülkenin her tarafından gelecek vatandaşlarımız, gökyüzü, yıldızlar ve uydularla meraklarını giderecekleri gökyüzü gözlem şenliğini yapmış olacağız. 2022'de Türkiye'nin teması Zerzevan Kalesi olması için çalışma yapacağız. Bu konuda kentteki bütün tarafların destek sunmasını bekliyoruz. 2021'de Diyarbakır teması olarak 'Zerzevan 2021 Diyarbakır' diye kodlamak istiyoruz. Bu şekilde kentin turizmi ve kalenin tanıtımına katkı vereceğini temenni ediyorum."







