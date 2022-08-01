Zerdeçallı pilav yemek tarifi | Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi

Zencefil çok sayıda önemli vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir. Peki, zerdeçal kaç kaloridir? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi…

ZERDEÇAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram zerdeçal yaklaşık 354 kcal’dır.

ZERDEÇALIN BESİN DEĞERLERİ

100 g zerdeçalda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 354 kcal

Karbonhidrat: 64.9 g

Protein: 7.83 g

Lif: 21.2 g

Toplam şeker: 3.21 g

Kalsiyum: 183 mg

Demir: 41.4 mg

Magnezyum: 13.0 mg

Fosfor: 18.1 mg

Potasyum: 2525 mg

Sodyum: 38 mg

Toplam yağ: 9.88 g

Doymuş yağ: 3.12 g

Trans yağ: 0 g

Doymamış yağ: 2.18 g

Tekli doymamış yağ: 1.66 g

Kolesterol: 0 mg

A vitamini: 0 IU

C vitamini: 25.9 mg

Zerdeçallı pilav yemek tarifi

Zerdeçallı Pilav Malzemeleri

- 40 Gram Beyaz Pirinç - 1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı - 1 Tatlı Kaşığı (5G Lık) Zerdeçal Tozu - 1 Çay Kaşığı Kimyon - 1 Yaprak Defne Yaprağı - 1 Bıçak Ucu Tuz (İyotlu) - 1 Bıçak Ucu Karabiber

Zerdeçallı Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?

Pirincinizi kaynatılmış suda nişastasını bırakması için bekletin. Daha sonra suyunu süzüp kenara alın. Yayvan bir tencereyi ocağa alın ve zeytinyağını dökün. Altı ısındıktan sonra zerdeçal ve kimyonu yağa ekleyin ve hafifçe karıştırıp yağ ile birleşmesini sağlayın. Pirincinizi ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. Ocağı kısığa alabilirsiniz. Zerdeçalın sarı-turuncu rengi tüm pirinçlere eşit bir şekilde dağıldığında üzerine 1su bardağı kadar sıcak su ekleyin. Son bir kez karıştırın ve aroma vermesi için defne yaprağını iyice pirinçlerin içine gömerek en kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakın. Yaklaşık 20 dakika sonra zerdeçallı pilav hazır. Afiyet olsun !

Zerdeçallı Pilav Besin Değerleri Karbonhidrat (g) 18.4 Protein (g) 1.8 Yağ (g) 7.2 Lif