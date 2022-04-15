Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin! Zerdeçal limonata tarifi
Birçok araştırmaya göre, zerdeçal kullanmak depresyondan kurtulmanın bir yoludur. Eğer depresyon belirtilerini yaşıyorsanız size vereceğimiz zerdeçallı limonata tarifini deneyebilirsiniz.
Uzmanlar zerdeçalın kanserli hücrelerin daha fazla büyümesini önlemede ve kolesterolü düşürmede etkili olduğunu söylemektedirler. Bunların dışında zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor
Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin
Birçok araştırmaya göre, zerdeçal kullanmak depresyondan kurtulmanın bir yoludur. Bu baharat eski zamanlardan beri güçlü tıbbi etkileri ile bilinir ve insanlar depresyon da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları önlemek ve durdurmak için kullandılar.
Uzmanlar zerdeçal odaklı birçok bilimsel çalışma yaptılar ve bu baharatın aktif maddesi olan kurkumin'in majör depresif bozukluklarda bile olumlu bir etkisi olabileceğini keşfettiler.
Eğer siz de aşağıdaki gibi yaygın depresyon belirtilerini yaşıyorsanız size vereceğimiz zerdeçallı limonata tarifini deneyebilirsiniz. Fakat bu tarifi uygulamadan önce doktorunuza danışmayı kesinlikle unutmayın.
Yaygın depresyon belirtileri
- Üzüntü, kaygı ve uyuşukluk
- Umutsuzluk
- Kötü mizaç ve huzursuzluk
- Alışılmadık derecede uzun bir süre boyunca uyku veya uyku eksikliği
- Düşük enerji seviyeleri ve kronik yorgunluk
- Karar verme sorunları ve konsantrasyon ve odaklanma ile ilgili konular.
Zerdeçal limonata tarifi
Malzemeler:
- 4 su bardağı soğuk veya köpüklü filtrelenmiş su
- 2 yemek kaşığı rendelenmiş veya toz zerdeçal
- Stevia, akçaağaç şurubu veya organik baldan 4 yemek kaşığı
- İki adet limon suyu
- 1 adet kan portakalı suyu
- 1 adet çubuk tarçın
Zerdeçal limonata nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri bir sürahiye koyun ve eşit bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Sonra, karışımın içerisine bir adet çubuk tarçını atın ve sadece bir dilim organik limonla içeceğinizi tüketin. Olumlu etkiler 2-3 gün sonra başlayacaktır.