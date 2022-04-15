Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin! Zerdeçal limonata tarifi

Uzmanlar zerdeçalın kanserli hücrelerin daha fazla büyümesini önlemede ve kolesterolü düşürmede etkili olduğunu söylemektedirler. Bunların dışında zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor

Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin

Birçok araştırmaya göre, zerdeçal kullanmak depresyondan kurtulmanın bir yoludur. Bu baharat eski zamanlardan beri güçlü tıbbi etkileri ile bilinir ve insanlar depresyon da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları önlemek ve durdurmak için kullandılar.

Uzmanlar zerdeçal odaklı birçok bilimsel çalışma yaptılar ve bu baharatın aktif maddesi olan kurkumin'in majör depresif bozukluklarda bile olumlu bir etkisi olabileceğini keşfettiler.

Eğer siz de aşağıdaki gibi yaygın depresyon belirtilerini yaşıyorsanız size vereceğimiz zerdeçallı limonata tarifini deneyebilirsiniz. Fakat bu tarifi uygulamadan önce doktorunuza danışmayı kesinlikle unutmayın.

Yaygın depresyon belirtileri

Üzüntü, kaygı ve uyuşukluk

Umutsuzluk

Kötü mizaç ve huzursuzluk

Alışılmadık derecede uzun bir süre boyunca uyku veya uyku eksikliği

Düşük enerji seviyeleri ve kronik yorgunluk

Karar verme sorunları ve konsantrasyon ve odaklanma ile ilgili konular.

Zerdeçal limonata tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı soğuk veya köpüklü filtrelenmiş su

2 yemek kaşığı rendelenmiş veya toz zerdeçal

Stevia, akçaağaç şurubu veya organik baldan 4 yemek kaşığı

İki adet limon suyu

1 adet kan portakalı suyu

1 adet çubuk tarçın

Zerdeçal limonata nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir sürahiye koyun ve eşit bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Sonra, karışımın içerisine bir adet çubuk tarçını atın ve sadece bir dilim organik limonla içeceğinizi tüketin. Olumlu etkiler 2-3 gün sonra başlayacaktır.