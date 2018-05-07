THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Zerdeçal kötü anıları siliyor

Bilim adamları, zerdeçal adlı bitkinin kötü anıların unutulmasını ve stres bozukluğuna karşı ilaç olarak geliştirilebileceğini belirtti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:57
Zerdeçal kötü anıları siliyor

ABD'lı bilim adamlarına göre, köri yapımında kullanılan zerdeçalın korkuya dair kötü anıların ortadan kalkmasını sağladığını gösterdi. Bilim adamları fareleri belirli bir sese maruz bırakıp korkmasını sağladı. Korktuğunda bu hayvanların donup kaldığı deneyiminden yola çıkan bilim adamları birkaç saat sonra farelere yiyecek verdi ve aynı sese maruz bıraktı. Bu farelerin korktuğu gözlendi.

HAFIZADAKİ KÖTÜ ANILARI SİLİYOR

Zerdeçallı yiyeceklerin verildiği farelerin ise donup kalmadığı, dolayısıyla bu hayvanların hafızasındaki korkuyla bağlantılı kötü anının silindiği belirtildi. Bilim adamları sonuçların travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunları bulunan hastalar için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tuttuğununun altı çizildi.

DEPRESYON VE KAYGI BOZUKLUĞU AN İYİ GELİYOR

Zerdeçalın iltihap giderici özelliğinin bulunduğunu belirten bilim adamları, bazı iltihaplanmaların hafıza oluşumuyla da ilişkili olduğunu, dolayısıyla zerdeçalın depresyon, kaygı durum bozukluğu gibi psikolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini açıkladı.

BEYİN FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Daha önceki araştırmalar, zerdeçalda bulunan bir bileşimin Alzheimer gibi hastalıklara yakalananların beyin faaliyetlerinde iyileşme sağladığını göstermişti.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:57
  1. Zerdeçallı yiyecekler
  2. zerdeçalın faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük Valisi'nden Peşmerge için soruşturma talebi
    1. Kerkük Valisi'nden Peşmerge için..
    2. Sırbistan: Türkiye Balkanlar'daki en..
    3. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    4. CHP'den sürpriz aday! Başvurusunu yaptı
    5. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na..
    6. Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
    7. Doğu Anadolu'nun Bodrum'u: Sivrice
    8. Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60..
    9. Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği..
    10. Nokia'dan dev hamle! O şirketi satın..
    11. 56 bin TL’yi bankın üzerinde unutan..
    12. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    13. Camide “Üzerimde bomba var” diye..
    14. Öldürmeyen Allah öldürmüyor!..
    15. CHP anketçisi muhalefetin ittifakını..
    16. Ribery imzayı attı
    17. İzzet Paşa Camii'nden eşsiz görüntüler
    18. Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece..
    19. Suda doğum nasıl gerçekleşir?
    20. İsmet Yılmaz Şırnak'ta! PKK'nın..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı